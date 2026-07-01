"До последнего боролись за жизнь": 15-летняя девочка скончалась в больнице после обстрела Запорожья

Карина Кот / © Фото из открытых источников

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В больнице скончалась 15-летняя Карина Кот, получившая тяжелые ранения во время российской атаки на Запорожье 8 июня.

О смерти школьницы сообщили в Facebook.

«В ночь на 30 июня остановилось сердце нашей юной землячки, ученицы уже 9-Б класса Карины Кот», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что во время российских обстрелов Запорожья 8 июня девушка получила тяжелые ранения на улице Новгородской.

Карина Кот / © Фото из открытых источников

После ранения Карина находилась под наблюдением врачей, которые до последнего пытались спасти ее жизнь.

«Врачи до последнего боролись за ее жизнь, но, к сожалению, чуда не произошло», — сообщили в общине.

В сообщении отметили, что Карину будут помнить как светлую, добрую и искреннюю девушку, которая любила учиться и имела много планов на будущее.

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Родным и близким погибшей выразили искренние соболезнования в связи с невосполнимой утратой.

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Напомним, утром 1 июля в Полтаве раздались взрывы. Российские войска атаковали областной центр во время воздушной тревоги. Воздушные силы предупреждали о БПЛА и угрозе баллистического вооружения. Местные власти подтвердили взрывы, информация о последствиях уточняется.

Также, 1 июля российские войска атаковали дроном маршрутку в центре Херсона. В результате удара погибли два человека, шестеро получили ранения. Среди пострадавших пятеро женщин и один мужчина. оккупанты сознательно ударили по гражданскому транспорту в утреннее время.

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