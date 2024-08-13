До последнего защищал Украину: во время выполнения боевого задания погиб лётчик Александр Мигуля

Защитник положил свою жизнь ради других.

12 августа во время выполнения боевой задачи погиб командир авиационного звена капитан Александр Мигуля. Ему было 27 лет.

Об этом пишет блоггер Игорь Лаченков.

"Трагическая весть — и небо плачет в солнечный день. В это тяжелое время выражаем глубокие слова соболезнования и поддержки родным погибшего Героя Александра МИГУЛИ. Разделяем тяжелую боль потери и скучаем вместе с вами. Вечная и добрая память павшего Воину! Пусть душа его покоится с миром", — добавили в Минском городском совете.

Ранее украинская певица Наталья Карпа сообщила, что на войне погибла звезда ее клипа – военный Михаил Потапов. Жизнь защитника оборвалась 3 августа

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