До прихода россиян стояли тысячу лет: уцелевших "половецких баб" эвакуируют из Харьковщины

Одна из них была разрушена при обстреле россиянами. Чтобы избежать дальнейшего возможного уничтожения памятника, статуи планируют вывезти в безопасное место.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Россияне разбили уникальный памятник, стоявший на горе Кременец около Изюма тысячу лет. Сохранились 8 из 9 каменных половецких баб, одна разрушена почти прямым попаданием снаряда, рядом также разрушен памятник героям Второй мировой войны. Вместе с местными администрациями будем, скорее всего, эвакуировать в Харьков половецкие бабы и помогать музею восстановить крышу, чтобы сохранить экспозицию", — написал Ткаченко.

Историческая справка:

Каменные половецкие бабы на горе Кременец датированы IX-XIII веком. Они изображают мужчин-воинов и женщин, и, несмотря на примитивность, дают определенное представление о виде кочевников, их одежде, украшениях и вооружениях. Половцы, создавшие большинство этих каменных идолов, использовали их в качестве идолов для почитания своих предков. Редко встречаются женские статуи. Они давали воинам поддержку и силу, непобедимость в битве и бессмертии. Мужские фигуры, которых большинство, олицетворяли отца-покровителя рода, его почитание способствовало благополучию и процветанию орды.

Напомним, за сутки на Донетчине из-за российских обстрелов были убиты пять мирных жителей. Кроме того, 12 человек получили ранения.

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