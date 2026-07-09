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До «прилета» — несколько минут: почему об ударе «Цирконом» невозможно предупредить заранее
Российская ракета "Циркон" достигает цели всего за несколько минут.
Предупредить население об ударе российской гиперзвуковой ракетой «Циркон» раньше времени практически невозможно. На это есть всего несколько минут.
Об этом в эфире телеканала «Киев24» заявил авиационный эксперт Богдан Долинце.
По его словам, направление полета ракеты можно определить только после ее запуска. С момента обнаружения «Циркона» до установления его траектории и вероятной цели уходит всего несколько минут, поэтому времени на оповещение населения остается крайне мало.
«Если говорить о возможности прогозирования маршрута полета, действительно, в случае обнаружения вражеского средства можно с определенной точностью выявить вектор движения и потенциальные цели и города, по которым он может нанести удар. Но должны понимать, что речь о времени подлета с предупреждением будет составлять лишь несколько минут», — отметил он.
Ранее мы писали о том, что Россия активизировала удары по Киеву баллистическими ракетами Искандер-М и гиперзвуковыми Цирконами, пользуясь дефицитом в Украине противоракет к комплексам Patriot. Авиационный эксперт Валерий Романенко объясняет, что «Циркон» особенно опасен из-за способности маневрировать в полете и заходить на цель с неожиданного направления, что усложняет его перехват. По его словам, главной причиной успешных российских ударов является не модернизация ракет, а нехватка средств противоракетной обороны. Эксперт считает, что снизить интенсивность атак можно ударами по российским пусковым установкам и предприятиям, где производят баллистические ракеты, а также наращиванием украинских дальнобойных средств поражения.