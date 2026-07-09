Ракета "Циркон"

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Предупредить население об ударе российской гиперзвуковой ракетой «Циркон» раньше времени практически невозможно. На это есть всего несколько минут.

Об этом в эфире телеканала «Киев24» заявил авиационный эксперт Богдан Долинце.

По его словам, направление полета ракеты можно определить только после ее запуска. С момента обнаружения «Циркона» до установления его траектории и вероятной цели уходит всего несколько минут, поэтому времени на оповещение населения остается крайне мало.

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«Если говорить о возможности прогозирования маршрута полета, действительно, в случае обнаружения вражеского средства можно с определенной точностью выявить вектор движения и потенциальные цели и города, по которым он может нанести удар. Но должны понимать, что речь о времени подлета с предупреждением будет составлять лишь несколько минут», — отметил он.

Ранее мы писали о том, что Россия активизировала удары по Киеву баллистическими ракетами Искандер-М и гиперзвуковыми Цирконами, пользуясь дефицитом в Украине противоракет к комплексам Patriot. Авиационный эксперт Валерий Романенко объясняет, что «Циркон» особенно опасен из-за способности маневрировать в полете и заходить на цель с неожиданного направления, что усложняет его перехват. По его словам, главной причиной успешных российских ударов является не модернизация ракет, а нехватка средств противоракетной обороны. Эксперт считает, что снизить интенсивность атак можно ударами по российским пусковым установкам и предприятиям, где производят баллистические ракеты, а также наращиванием украинских дальнобойных средств поражения.

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