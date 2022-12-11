"До роты пехоты лежит кусками мяса на высоте": бойцы ВСУ о ситуации под Бахмутом

На Донетчине в районе города Бахмут сейчас самый жаркий участок фронта. Здесь идут жестокие бои.

О ситуации под Бахмутом рассказывают находящиеся на "нуле" бойцы.

"В русне сейчас догорают три танка и две бехи, до роты пехоты лежат кусками мяса на высоте. Благодаря арте, минометам и птурам. Еще и наши "сапожники" (операторы спг — станкового противотанкового гранатомета — ред.) збс отработали. Видео с коптера можно будет сбросить, как пехота на броне разлетается в разные стороны от прямого попадания", — рассказал боец с позывным "Шутником".

В русне сейчас догорают три танка и две бехи, в рот пехоты лежат куски мяса на высоте. Благодарность арти, минометам и птурам. Еще и наши сапожники ЗБС отработали. — Шутник (@Shootnick_14) December 11, 2022

Напомним, что оккупанты уже назначали несколько сроков взятия города Бахмут. За него бои уже идут несколько месяцев. Российские оккупанты хотят захватить город не с точки зрения стратегии, а с точки зрения символизма.

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