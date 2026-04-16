"До сих пор дрожат руки": посол ЕС рассказала, как пережила адскую ночь из-за атаки РФ

Посол Евросоюза Катарина Матернова в укрытии во время атаки на Украину 16 апреля

Посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова провела ночь на 16 апреля в укрытии под звуки взрывов и высказалась про последствия очередного российского террора. Дипломат назвала вражескую атаку «нападением на невинных людей во сне».

Об этом Матернова написала на своей Facebook-странице.

«Эта ночь была ужасной. На фото я сижу в укрытии, где провела значительную часть ночи. У меня до сих пор дрожат руки. Город пахнет дымом от пожаров, которые вспыхнули в разных районах. Власти подсчитывают жертв — погибших и раненых», — говорится в заявлении посла ЕС.

Она отметила, что Россия осуществила очередной массированный удар по Украине, атаковав крупнейшие города. В несколько волн было выпущено 44 баллистические и крылатые ракеты, а также 659 дронов. Основными целями стали жилые здания.

В результате обстрелов погибли по меньшей мере 14 человек, еще более 90 получили ранения.

Матернова подчеркнула, что это была не «операция», «это было нападение на невинных людей во сне». По ее словам, воздушные тревоги не утихали, а взрывы казались непрерывными.

«Я каждый раз задумываюсь, как Украина снова поднимается утром. Как города оживают, и люди спешат на работу — истощенные, напуганные, опустошенные. Это продолжается уже более четырех лет. Сколько еще это может продолжаться?» — резюмировала дипломат.

Напомним, президент Евросовета Антониу Кошта назвал ужасной массированную атаку РФ на Украину 16 апреля, когда десятки ракет и сотни дронов ударили по Киеву, Днепру, Одессе и Харькову, пока люди спали. Он отметил, что оккупанты намеренно атаковали спасателей во время повторных ударов. По словам Кошты, поскольку агрессия Кремля терпит неудачу, Россия сознательно терроризирует гражданских. Она должна немедленно прекратить эту войну террора.

Война в Украине: РФ обстреливает мирные города

Количество погибших в Днепре в результате ночного удара по жилым кварталам 16 апреля возросло до четырех человек. В больнице от сверхтяжелых ранений умер 48-летний мужчина, а ранее спасатели деблокировали из-под завалов тела трех женщин. Оккупанты цинично атаковали мирный город, пока люди спали.

Заметим, из-за острой нехватки ракет к комплексам Patriot Украина испытывает трудности с перехватом баллистических целей, чем активно пользуется враг, меняя тактику. По словам военного Александра Мусиенко, РФ переходит на баллистику и планирует масштабировать атаки дронами до тысячи единиц за раз для круглосуточного психологического террора. Поставка ПВО осложняется из-за дефицита снарядов в мире, в частности в зоне Персидского залива.