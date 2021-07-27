"До сих пор не высохли слезы": сегодня 19 годовщина Скниловской трагедии

"До сих пор не высохли слезы": сегодня 19 годовщина Скниловской трагедии

Крупнейшая авария в истории авиашоу с количеством жертв произошла 27 июля 20 лет назад.

Субботний день 27 июля 2002 года на военном аэродроме «Скнилов» во Львове во время авиашоу, посвященного 60-летию 14 авиационного корпуса Военно-воздушных сил, произошла одна из самых ужасных катастроф на авиашоу в Европе. Посмотреть на фигуры высшего пилотажа пришли около 10 тысяч человек.

Во время показательных полетов самолет Су-27, которым управляли опытные пилоты, не смог выполнить фигуру высшего пилотажа "напівпетлю". Борт сначала зацепил дерево, потом крылом землю, несколько раз перевернулся, врезался в толпу зрителей и загорелся. Погибли 77 человек. 28 из них – дети. Еще более 350 человек получили травмы.

Виновниками трагедии назвали пилотов - полковника Владимира Топонара и второго пилота полковника Юрия Егорова, которые в тот день выполняли фигуры высшего пилотажа. Оба пилота успели катапультировались и получили лишь незначительные травмы.

Расследованием авиакатастрофы занималась Генеральная прокуратура и специальная комиссия Министерства Обороны Украины. К ответственности за трагедию были непосредственно привлечены 10 человек, из которых 5 были оправданы. Лиц, причастных к авиашоу, и летчиков были признаны виновными в совершении аварии из-за халатности и невыполнения плана полета. Никто из обвиняемых своей вины в трагедии не признал.

Ежегодно в этот день, 27 июля, в часовне, которую построили после трагедии неподалеку от аэродрома, служат панихиду. Туда родные и близкие приходят с портретами погибших. Говорят, у них и до сих пор не высохли слезы.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку