До слез: в Сети показали, как подтопило частные дома в Днепре и залило улицы (видео)

В частном секторе Днепра жители страдают от подтоплений.

В Днепре из-за непогоды затопленными остаются улицы частного сектора и десятки домов. Вода не успевает уходить в землю из-за новых ливней.

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В Сети показали последствия непогоды на улице Янтарной в Днепре.

На кадрах видно, что дом полностью затопило. Все комнате залиты грязной водой по щиколотку. Владельцы дома вынуждены передвигаться по комнатам в резиновых сапогах.

В Днепре подтопленными остаются дома частного сектора

Аналогичная ситуация наблюдается в районе АНД на улицах Гагринская, Циолковского, Семипалатенська, Гринченко и других.

Пользователи соцсетей посочувствовали тем, кто столкнулся с такой бедой, ведь после того, как вода уйдет, надо будет делать ремонт и "сушить" дом.

До слез. Жаль людей ...

Солончаковая - не успевают откачивать.

Лучше обесточить помещение.

Не дай Бог. Высушить потом нереально.

Мне кажется, надо какой-то фонд организовать для оказания помощи на восстановление после вот таких вот ситуаций.

Между тем местные достали резиновые лодки и передвигаются на них по затопленным улицам.

В Днепре по затопленным улицам люди передвигаются на лодках

В нескольких районах ливень смыл асфальт. На дорогах образовались ямы. Вот так выглядит асфальт на улице Бородинская.

Напомним, что в Днепре после ливней до сих пор затоплены десятки домов и около сотни дворов. Уровень воды местами достигает сорока сантиметров.

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