До слез: в Сети показали, как подтопило частные дома в Днепре и залило улицы (видео)

В частном секторе Днепра жители страдают от подтоплений.
В Днепре из-за непогоды затопленными остаются улицы частного сектора и десятки домов. Вода не успевает уходить в землю из-за новых ливней.
В Сети показали последствия непогоды на улице Янтарной в Днепре.
На кадрах видно, что дом полностью затопило. Все комнате залиты грязной водой по щиколотку. Владельцы дома вынуждены передвигаться по комнатам в резиновых сапогах.
Аналогичная ситуация наблюдается в районе АНД на улицах Гагринская, Циолковского, Семипалатенська, Гринченко и других.
Пользователи соцсетей посочувствовали тем, кто столкнулся с такой бедой, ведь после того, как вода уйдет, надо будет делать ремонт и "сушить" дом.
- До слез. Жаль людей ...
- Солончаковая - не успевают откачивать.
- Лучше обесточить помещение.
- Не дай Бог. Высушить потом нереально.
- Мне кажется, надо какой-то фонд организовать для оказания помощи на восстановление после вот таких вот ситуаций.
Между тем местные достали резиновые лодки и передвигаются на них по затопленным улицам.
В нескольких районах ливень смыл асфальт. На дорогах образовались ямы. Вот так выглядит асфальт на улице Бородинская.
Напомним, что в Днепре после ливней до сих пор затоплены десятки домов и около сотни дворов. Уровень воды местами достигает сорока сантиметров.