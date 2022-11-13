До слез: жители Херсона показали, где прятали от оккупантов украинские флаги (видео)

Херсонцы встретили ВСУ с украинскими флагами, которые прятали от оккупантов 9 месяцев.

Жители Херсона в день освобождения города вышли на улицы с Государственными флагами Украины. Весь период оккупации они хранили украинские символы в тайниках, где их не могли найти российские оккупанты.

Видео, как одна семья закопала флаг под тротуарной плиткой, облетело соцсети.

На кадрах жительница Херсона показала, где ее семья спрятала от оккупантов желто-голубой флаг. Женщина сняла тротуарную плитку, а из-под нее из земли выкопала полиэтиленовый пакет с украинским флагом.

"Жив", — сказала она, разворачивая флаг, сохранившийся в хорошем состоянии.

Напомним, что в Минобороны Украины назвали командиров, за которыми стоит блестящее увольнение Херсонщины и Николаевщины. Их называют "глубами внутренней силы".

В Херсон вернули вещание украинского телевидения и радио. Также начаты работы по возобновлению электроснабжения, а в город отправили работать 200 полицейских.

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