До смерти избил знакомого: как наказали жителя Староконстантинова (фото)

После совершенного 39-летний мужчина начал скрываться. Полицейские объявили его в розыск.

Жителя Староконстантинова, до смерти избившего своего знакомого, приговорили к 8 с половиной годам заключения.

Полиция Хмельницкой области сообщила об этом 10 сентября.

Событие произошло в июне 2023 года. Тогда в Староконстантинове в одной из квартир жилого дома по улице Мира было обнаружено тело 41-летнего местного жителя.

Фото: Полиция Хмельницкой области

"Как показало вскрытие, у мужчины были переломаны ребра и другие телесные повреждения, что и стало причиной смерти. Работники местного отдела полиции оперативно-розыскными мерами установили, что к преступлению причастен 39-летний знакомый потерпевшего. Накануне злоумышленник приходил к своей жертве домой". мужчинами возникла ссора, в ходе которой подозреваемый сильно избил погибшего, полицейские объявили подозреваемого в розыск.

После совершенного 39-летний мужчина начал скрываться. Он выехал в Закарпатскую область, где пытался пересечь границу. Его обнаружили пограничники и передали стражам порядка из Раховского отделения полиции, которые, в свою очередь, связались с полицейскими Староконстантинова.

"В конце злоумышленника задержали в Рахове на Закарпатье, когда тот пытался покинуть территорию Украины. Суд признал мужчину виновным в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, и приговорил его к 8 с половиной годам лишения свободы", — сообщили в полиции.

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