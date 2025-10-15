До смерти избила пасынка: в Харькове женщину подозревают в убийстве 3-летнего ребенка

Мачеха убитого мальчика / © Харьковская областная прокуратура

В Харькове суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога 40-летней женщине, которую подозревают в причинении тяжких телесных повреждений своему трехлетнему пасынку.

Об этом сообщила полиция Харьковской области и Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, мальчик проживал вместе с отцом, его новой женой, ее малолетней дочерью и пожилыми родителями. Родная мать ребенка умерла в прошлом году. Из-за постоянной занятости мужчина работал почти круглосуточно в реабилитационном центре, поэтому уход за сыном осуществляла его жена.

«Впоследствии женщина начала проявлять неприязнь к ребенку», — говорится в сообщение.

По информации правоохранителей, в начале октября 2025 года женщина нанесла ребенку многочисленные удары руками и ногами, в частности по голове и лицу. Мальчик потерял сознание.

После этого, по версии следствия, подозреваемая вызвала скорую помощь и сообщила медикам ложную информацию — якобы ребенок упал в ванной комнате. Мальчика госпитализировали в больницу, где он находился в тяжелом состоянии и, несмотря на усилия врачей, умер от полученных травм.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стала тяжелая черепно-мозговая травма, внутричерепные кровоизлияния и отек головного мозга. По заключению медиков, характер повреждений не соответствует травме, полученной в результате падения, как утверждала женщина.

Соседи сообщили следователям, что в день трагедии из квартиры был слышен детский плач и крики. Мать подозреваемой подтвердила, что слышала, как дочь ругалась на мальчика, после чего раздались сильные удары.

Женщине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

По ходатайству прокуратуры суд принял решение взять подозреваемую под стражу без права залога.

Стоит отметить, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена приговором суда.

