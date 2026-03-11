До смерти забила полуторагодовалого сына и заявила о «падении с кровати»: как суд наказал женщину

Осужденная женщина / © Офис Генерального прокурора

Реклама

В Одесской области суд вынес приговор по делу о смерти маленького ребенка в результате домашнего насилия. 27-летняя женщина признана виновной в нанесении тяжких телесных повреждений своему почти полуторагодовалому сыну, которые привели к его смерти.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Как сообщили в прокуратуре, суд назначил обвиняемой наказание в виде 10 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.

Реклама

Обвинение в суде поддерживал руководитель Березовской окружной прокуратуры Александр Арсенюк. По его словам, во время досудебного расследования женщина признавала свою вину, однако в суде изменила показания и начала отрицать причастность к преступлению. Она утверждала, что ребенок якобы упал с кровати.

Впрочем, как отметил прокурор, вина обвиняемой подтверждается результатами следственного эксперимента, выводами экспертиз и показаниями свидетелей.

Следствие установило, что в апреле 2025 года женщина находилась дома с сыном. Раздраженная плачем ребенка, она нанесла ему многочисленные удары по лицу и шее, а также сдавливала голову, пытаясь прекратить плач. В результате мальчик получил тяжкие телесные повреждения, в частности закрытую черепно-мозговую травму.

Кроме того, эксперты обнаружили устаревшие переломы плечевой и локтевой костей, что свидетельствует о предыдущих травмах.

Реклама

После избиения состояние ребенка стремительно ухудшалось: держалась высокая температура, появились признаки тяжелого поражения мозга. Несмотря на это, мать не обращалась за медицинской помощью. Только через два дня мальчика доставили в больницу, где он умер.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляло территориальное подразделение полиции.

Напомним, в Днепре родителей-воспитателей детского дома семейного типа подозревают в пытках воспитанников — припинали детей на цепь, заставляли ночевать в собачьей будке, унижали, били, не давали есть.