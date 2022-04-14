"До трех тысяч пассажиров в поезде": с начала войны железная дорога перевезла более 3,7 млн человек

У дверей десяти воклалов разместят отличие "Это #ЖелезныеВокзалы".
За 50 дней полномасштабной войны России против Украины "Укрзалізниця" эвакуировала 3 724 202 человека.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"Особая нагрузка пришлась на первый месяц, когда наши #ЗалізніГерої – поездные бригады и машинисты – вывозили до трех тысяч человек в одном поезде", – рассказали в компании.
Администрация железной дороги отмечает, что не меньше работают и на вокзалах. Там принимают по 20 тыс. человек и обеспечивают выезд пассажиров под воем сирен и гул истребителей. Так, "Укрзалізниця" решила отметить десять вокзалов и их руководителей, приютивших десятки тысяч человек, приняли тысячи рейсов: Киев, Харьков, Краматорск, Лиман, Запорожье, Днепр, Кривой Рог, Ужгород, Львов, Одесса.
"Это #ЗалізніВокзали. Каждый из них будет гордо носить у двери соответствующее отличие", — подчеркнули в сообщении.
Как сообщалось, "Укрзализныця" получила партию станций скоростного Интернета Starlink от изобретателя Илона Маска. Есть 15 устройств для доступа к спутниковому интернету Starlink: 10 – первого поколения, 5 – второго. Станции скоростного Интернета железнодорожникам предоставила IT-компания N-iX.