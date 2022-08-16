До войны поминали Кирилла: храм Святого Николая на территории лицея Богуна открестился от Московского патриархата

Громада выросла в десяток раз за три месяца.

В храме Святого Николая, стоящем на территории лицея Богуна, на днях состоялось первое богослужение после окончания ремонта. Вплоть до полномасштабного вторжения России здесь служили по-русски и поминали Кирилла.

В апреле в учебном заведении решили сменить церковную юрисдикцию.

Об этом 16 августа говорится в сюжете ТСН.

"Три месяца назад здесь было совсем не так", — сообщают корреспонденты.

Бывший священник этого храма с помощниками забрали свое имущество после того, как им не продлили договор аренды. Отцу неоднократно предлагали перейти в ПЦУ. Но он украинскую церковь не принял.

Итак, в апреле ему указали на дверь. Из храма он унес все. И не только иконы. Престол в алтаре срезал, цветы из газона вырыл.

Прихожане говорят, что часть старой общины поначалу пошла вслед за московским батюшкой. Но сейчас почти все вернулись.

Священник отец Киприан рассказал, что стены храма приходилось красить четыре раза, чтобы через краску перестала просвечиваться древняя копоти.

Но главная причина успеха этого прихода – не в стенах.

"Общаемся! Поднимаем настроение, радость. Чтобы человек чувствовал, что эта жизнь единственная, радостная. И человек должен прожить счастливой жизнью", — говорит отец Киприан.

Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл посетил раненых кафиров в российском госпитале и назвал их "подвижниками".

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