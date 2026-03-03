Март / © УНИАН

Реклама

В Украине во вторник, 3 марта, облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, только в большинстве западных, ночью и восточных областях без осадков.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

Ночью и утром в северных, восточных и большинстве центральных областей на дорогах местами гололедица, Закарпатье и Прикарпатье местами туман.

Реклама

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза; днем 0-5° тепла, на западе и юге страны 6-11° тепла.

Погода 3 марта / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

В Киеве и Киевской области 3 марта облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь с мокрым снегом, по Киеву днем без осадков.

Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Реклама

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 2-4° тепла.

По области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла.

Ранее синоптикиня Наталья Птуха сообщила, что погоду в Украине будет формировать антициклон и дала прогноз на первую декаду марта.