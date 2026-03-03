- Дата публикации
Зима возвращается?: Синоптики удивили прогнозом — где в Украине сегодня ожидать снега (карта)
В Украине во вторник ожидается переменная погода с мокрым снегом и гололедицей в большинстве областей, на западе и юге воздух прогреется до весенних +11°C.
В Украине во вторник, 3 марта, облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, только в большинстве западных, ночью и восточных областях без осадков.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.
Ночью и утром в северных, восточных и большинстве центральных областей на дорогах местами гололедица, Закарпатье и Прикарпатье местами туман.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза; днем 0-5° тепла, на западе и юге страны 6-11° тепла.
Погода в Киеве и области
В Киеве и Киевской области 3 марта облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь с мокрым снегом, по Киеву днем без осадков.
Ночью и утром на дорогах местами гололедица.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 2-4° тепла.
По области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла.
Ранее синоптикиня Наталья Птуха сообщила, что погоду в Украине будет формировать антициклон и дала прогноз на первую декаду марта.