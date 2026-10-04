«Добавили» 2 см на ВВК и отправили гранатометчиком: мужчина с ростом 148 см пошел в суд

Суд отменил призыв мужчины ростом 148 см / © ТСН

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Ошибка в два сантиметра во время медосмотра стала решающей для мобилизации украинца и его назначения гранатометчиком. Киевский окружной административный суд рассмотрел дело военного, который обжаловал заключение ВВК, приказ о призыве и зачисление в списки воинской части.

Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

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Приписали два сантиметра и отправили штурмовать: суд вмешался в дело мобилизованного мужчины ростом 148 см

Главной причиной иска стало то, что во время первичного осмотра ВВК записала рост мужчины — 150 сантиметров, хотя его рост 148 см. Суд нашел многочисленные нарушения в первичном обследовании и пришел к выводу, что из-за искаженных данных физического развития к гражданину не применили нормы статьи 82 Расписания болезней.

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В деле №320/31120/26 говорится, что мужчина 1995 года рождения ранее не проходил срочную службу. 14 апреля 2026 года его поставили на военный учет и направили на ВВК для определения пригодности к мобилизации.

Во время медосмотра в карточке указали рост 150 см и вес 57 кг, признав мужчину полностью пригодным. На следующий же день, 15 апреля, глава ТЦК и СП издал приказ о его призыве и отправке в воинскую часть. В тот же день командир засчитал мобилизованного в личный состав и назначил гранатометчиком штурмового отделения штурмовой роты.

Затем мужчина проходил повторные комиссии, где он был признан годным к службе только в частях обеспечения, ТЦК, учебных центрах, медицинских подразделениях, логистике, связи, охране и оперативном обеспечении — с запретом служить в спецназе, ДШВ и морской пехоте.

Военный настаивал, что его реальный рост — 148 см, что подтверждается медицинской документацией. Он объяснил, что дополнительные 2 см ему приписали, чтобы мобилизовать. Истец опирался на статью 82 Расписания болезней, которая охватывает недостаточное физическое развитие, в том числе рост ниже 150 см или вес менее 45 кг.

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Ответчики возражали. Они убеждали, что установление диагнозов пригодности является компетенцией ВВК, к которой суд не имеет отношения.

Что решил суд

Изучив доказательства, суд подтвердил: в карточке от 14 апреля указано 150 см, но медицинские документы, последующие обследования и другие материалы свидетельствуют о росте 148 см. Ни один из ответчиков этот факт не опроверг.

Кроме того, мужчина с раннего детства находился под диспансерным наблюдением из-за задержки роста и имеет официальные диагнозы «низкорослость» и «эпифизарная хондродистрофия». Суд обратил внимание и на разногласия в весе: вместо зафиксированных сначала 57 кг во время второго осмотра указан вес 51 кг.

Особое внимание суд обратил на грубые процедурные нарушения, когда врачи не заполнили графу, где человек собственной подписью свидетельствует о предоставлении полных сведений о здоровье и подтверждает, что предупрежден о последствиях сокрытия данных.

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Из исследований мужчине был сделан только общий анализ крови, и тот — в неполном объеме.

Поэтому суд констатировал, что осмотр провели неполно и с нарушением требований Положения №402.

Ключевым моментом рассмотрения стало применение статьи 82 расписания болезней. Объяснение к ней предусматривает, что пригодными признаются граждане и военнослужащие с хорошим физическим развитием, пропорциональным телосложением и сбалансированным питанием, которые имеют рост не менее 150 см и вес от 45 кг.

По мнению суда, именно фальсифицированный или ошибочный показатель в 150 см лишил мужчины права на применение этой статьи во время первоначального осмотра. Первоначальную справку о пригодности суд признал противоправной и отменил, а вместе с ней и две следующие гарнизонные справки как производные.

В обосновании решения суд применил фундаментальный принцип: неправомерные действия не могут давать правомерный результат, а риск ошибки государственного органа должен полагаться на государство, а не на гражданина.

Определение роста в 150 см вместо 148 см стало первопричиной незаконного призыва, и эта ошибка не может исправляться за счет истца или создавать для него негативные последствия.

Киевский окружной административный суд полностью удовлетворил исковые требования:

Признана противоправной и отменена первичная справка ВВК от 14 апреля 2026 года. Отменен в части, касающейся истца, приказ ТЦК и СП от 15 апреля о мобилизации и приказ командира воинской части о зачислении в списки. Признаны противоправными и отменены справки гарнизонных ВВК от 11 июня и 27 июля 2026 года. Обязано военную часть принять решение об увольнении мужчины с военной службы и исключить его из списков личного состава.

Аргументы ответчиков о необратимости мобилизационной процедуры суд отклонил. Решение может быть оспорено.

Учителя мобилизовали, несмотря на отсрочку: что сказал суд

Напомним, 2 сентября 2025 года сотрудники полиции и ТЦК задержали учителя трудового обучения Себечевской гимназии, работавшего на полную ставку, и в тот же день причислили его к личному составу воинской части.

Учебное заведение неоднократно обращалось в ТЦК с просьбой учесть право педагога на отсрочку из-за риска срыва образовательного процесса. В ответ ТЦК утверждал, что мужчина лично не подавал заявления и необходимых документов, а в воинской части заявили, что действовали согласно предоставленным спискам и не имеют полномочий проверять законность призыва.

Львовский окружной административный суд полностью удовлетворил иск учителя, признав действия ТЦК незаконными и отменив приказ о его зачислении в воинскую часть. Суд отметил, что по закону педагогические работники с нагрузкой не менее 0,75 ставки не подлежат призыву, а обязанность по проверке наличия оснований для отсрочки возложена именно на ТЦК. Поскольку проверка проведена не была, суд также постановил взыскать с ТЦК в пользу истца 1221,20 гривны судебного сбора.

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