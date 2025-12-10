Добавляем сил в небе: Зеленский сообщил об усилении боевой авиации Украины

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский заявил об очередном усилении боевой авиации Украины. По его словам, детали поставок пока не разглашаются, однако украинское небо получает все больше защиты.

Об этом шла речь в вечернем обращении президента 10 декабря.

«Сегодня есть усиление нашей боевой авиации — спасибо. Детали пока непубличны, но постоянно прибавляем сил в небе», — сказал он.

Напомним, Воздушные силы Украины ранее неоднократно заявляли, что усиление фронта возможно благодаря современным истребителям, системам вооружения и техническому оснащению. В частности, в ноябре воздушные силы показали французские Mirage 2000 в действии. Летчик и авиационные техники рассказали об эффективности самолета в поле боя.

Украина ведет активные переговоры с партнерами по передаче современных истребителей и ракет класса воздух-воздух и воздух-земля.

Отметим, что ПВО является ключевой защитой энергетики, городов и фронта от массированных российских обстрелов.