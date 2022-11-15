Добавьте в рацион эти орехи, чтобы улучшить работу кишечника: результаты новых исследований

Многие любят перекусывать разнообразными орехами. Все они в той или иной степени помогают поддерживать здоровье. К примеру, пекан контролирует уровень сахара в крови. Согласно новым исследованиям, еще один любимый орех приносит пользу организму и может снизить воспаление кишечника. Читайте больше в материале ТСН.ua.

Речь идет о миндале. По результатам клинического исследования, опубликованным в сентябре 2022 года в The American Journal of Clinical Nutrition, ежедневное потребление этого вида орехов повышает бутират — тип побочного продукта микрофлоры. Он связан со многими преимуществами для здоровья. Бутираты помогают расщеплять пищевые волокна в толстом кишечнике. Эти молекулы учёные часто называют основным источником энергии для клеток толстого кишечника.

Что известно об исследовании

Исследование велось следующим образом: исследователи из Королевского колледжа Лондона собрали 87 здоровых взрослых. Их разделили на три группы. Первая – в течение четырех недель ела 57 грамм целого миндаля, вторая – 57 грамм молотого миндаля, а третья вместо своего привычного перекуса потребляла кекс.

По истечении четырех недель исследователи проанализировали состав, разнообразие микрофлоры кишечника и другие факторы, связанные с пищеварением. Результаты были такими: хотя миндаль и имел минимальное влияние на состав кишечной микрофлоры, те участники, которые ели эти орехи, ощутили значительное повышение уровня бутирата в кишечнике.

Как прокомментировал связь между миндалем и здоровьем кишечника, ведущий исследователь, доктор философии, профессор диетологии Королевского колледжа Лондона Кевин Уилан: "Частью того, как кишечная микрофлора влияет на здоровье человека, является производство короткоцепочечных жирных кислот, таких как бутират. Эти молекулы действуют как источник топлива для клеток толстой кишки, они регулируют всасывание других питательных веществ в кишечнике и помогают сбалансировать иммунную систему.

Также, согласно отчету, частое потребление клетчатки участниками не вызывало дискомфорта или никаких желудочно-кишечных симптомов. Именно употребление достаточного количества клетчатки очень важно для здоровья кишечника. Без нее "хорошим" бактериям просто нечем будет питаться.

Правильная работа кишечника — залог общего здоровья

Было доказано, что здоровый кишечник не только помогает уменьшить воспаление, но и помогает предотвратить инфекцию, уменьшить проявления депрессии и риск появления хронических заболеваний (в частности и деменции). Также медики уверены, что люди со здоровым кишечником живут подольше.

Бутират связывают с другими преимуществами для здоровья человека. К примеру, с улучшением сна, уменьшением воспаления, оздоровлением иммунной системы, снижением риска рака толстой кишки. Если вы беспокоитесь о здоровье своего кишечника, следует добавить в свой ежедневный рацион миндаль.