Добавьте яблоки в почву и в следующем году ваша гортензия удивит пышным цветением

Гортензии нравится подкисленная почва. Тогда она растет пышной и радует цветением. Если у вас в этом году хорошо уродились яблоки, стоит задуматься над тем, чтобы использовать часть их, чтобы приготовить подкормку для гортензии. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Яблоки – отличный природный подкислитель. Конечно, они не могут сравниться с магазинным удобрением, которое также содержит большое количество витаминов и микроэлементов. Однако эти фрукты помогают быстро повысить уровень кислотности в почве, при этом не влияя на цвет соцветий.

Яблочная подкормка для гортензий

Если у вас много яблок, можно использовать их не только для приготовления варенья, компота, сушки или пирогов. Они – эффективная подкормка для гортензии. Для этого нужно набрать одно ведро (7 л) яблок и зарыть их под гортензию. Одно ведро на один куст.

Есть еще один способ подкормки для гортензий с использованием яблок.

Для него яблоки нужно разрезать на несколько частей и залить водой. 3 кг фруктов на 1 л воды. Настаивать в течение 2 дней.

Но эту воду просто так вылить под куст нельзя. Необходимо выполнить несколько простых действий. Вокруг гортензии сделайте неглубокую борозду. В нее утрамбовать яблоки, подлить яблочной настойкой, положить сверху травяную мульчу.

Такая подкормка для гортензии даст свой результат уже в следующем сезоне. Кусты будут пышнить и будут иметь много соцветий.