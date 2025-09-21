"Добьет" ли выезд 18-22-летних экономику Украины: эксперт объяснил

Глава Совета резервистов ВСУ: Выезд молодежи 18-22 лет почти не влияет на экономику страны / © ТСН

Экономика Украины не держится на 18-22-летних ребятах, поэтому выезд этой возрастной группы населения почти не влияет на финансовую ситуацию в стране.

Такое положительное мнение высказал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире День.LIVE.

Тимочко подчеркнул, что разрешение на выезд за границу для 18-22-летних парней — это не право на эмиграцию. Молодые мужчины получили возможность пересекать границу и могут вернуться назад.

Он считает, что возрастная категория 18-22 — это преимущественно студенты, которые только получают образование и не являются ключевой экономической опорой страны.

«Возможно, они где-то подрабатывают в свободное от учебы время. Это никто не возбраняет. Но на них точно не формируется экономика Украины. Это тоже важно понимать. Да, конечно, работа любого гражданина и уплата налогов с его работы влияет на экономику, но точно не какие-то конкретные возрастные категории. Это тоже нужно осознавать», — сказал Тимочко.

Напомним, что 26 августа правительство разрешило мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу. Глава МВД Клименко объяснил, зачем разрешили выезд 18–22-летним.

В свою очередь, украинский бизнес сообщает об увольнении среди мужчин 18–22 лет, которым разрешили выезжать за границу.

Также глава Конфедерации работодателей рассказал, что студенты берут академотпуска и убегают за границу.

Между тем пограничная служба Польши зафиксировала увеличение количества прибытия молодых украинцев в возрасте 18-22 лет.