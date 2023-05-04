Добил ногами: в Хмельницкой области мужчина из-за ревности убил соперника

В Хмельницкой области 33-летний житель г. Староконстантинов из-за ревности забил до смерти своего соперника.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание — лишение свободы сроком до восьми лет.

Об этом сообщает Хмельницкая областная прокуратура.

"Муж пришел в дом, где проживал с сожительницей. Увидев, что женщина распивает спиртные напитки с другим мужчиной — приревновал. Между мужчинами возникла ссора, которая быстро переросла в драку. Обвиняемый бил соперника сначала кулаками по голове, а когда тот упал на землю — добивал ногами", — говорится в сообщении.

В результате полученных травм потерпевший скончался. Злоумышленник приговорен к восьми годам лишения свободы.

Напомним, в Ровенской области 27-летний мужчина убил 21-летнюю девушку. Во время судебного заседания он объяснил, что приревновал девушку, увидев в мобильном телефоне фотографии с другим.

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