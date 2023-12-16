Добили своих же: как ведут себя оккупанты с "побратимами" после ударов ВСУ (видео)

Российские военные в Украине продолжают пробивать дно – даже по отношению к "своим".
Украинские воины накрыли огнем из 120-мм миномета позиции российских захватчиков на левобережье Херсона. Враг понес потери в живой силе.
Кадры показал журналист Юрий Бутусов.
К сожалению, некоторым россиянам удалось спастись, но они решили, что не дадут такой возможности "собратьям", и добили раненых армии РФ.
Ранее в СБУ отчитались о потерях врага. Последние две недели по российской технике активно работали дроны спецназовцев. Ее не спасают ни "мангалы", ни РЭБ.
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