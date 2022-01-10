Шел пешком в Польшу на заработки: в заснеженных горах Закарпатья задержали горе-отца

Шел пешком в Польшу на заработки: в заснеженных горах Закарпатья задержали горе-отца

Правонарушитель признался, что он временно ограничен в праве выезда за границу.

В поселке Верховина-Быстрая правоохранители задержали 41-летнего харьковчанина, который хотел незаконно пересечь границу и попасть в Польшу.

Об этом пишет издание "Новости Закарпатья".

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Как выяснилось, во время обследования территории пограничники заметили мужчину с туристическим снаряжением, который шел в направлении границы. Мужчину задержали. Во время общения с ним выяснилось, что турист “на перекладных” добирался из Харькова до Львова.

"Правонарушитель признался, что он временно ограничен в праве выезда за границу, поскольку он не выполнял решение суда об уплате алиментов. С отчаяния проложил себе маршрут через пограничную Лубню в направлении Польши и даже приобрел онлайн-билет на автобус из первого польского села Устшики Гурне в город Санок. Там он надеялся устроиться на работу", – рассказали в издании.

На мужчину составили административный протокол. В его отношении проводятся разбирательства.

Напомним, что спасатели предупреждают об опасности схождения лавин в Карпатах.

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