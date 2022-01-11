Добивал по дороге на кладбище: в Одесской области мужчина расправился с должником

Злоумышленник отсидит в тюрьме 13 лет.
В Подольском районе 26-летний мужчина пришел к 42-летнему односельчанину домой якобы за денежным долгом, избил хозяина до потери сознания и поволок на кладбище, добивая дорогой.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
После совершенного молодой человек вернулся в дом убитого и забрал его мобильный телефон.
В ходе досудебного расследования правоохранители установили: перед убийством злоумышленник обворовал еще и дом односельчанки, забрав у женщины велосипед, аккумулятор и набор гаечных ключей.
Суд отправил преступника за решетку на тринадцать лет, обязав уплатить матери убитого причиненный материальный и моральный ущерб в размере более 300 тысяч гривен.
Напомним, в Одесской области в рождественскую ночь произошло ужасное убийство. Семейная ссора закончилась трагедией.
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