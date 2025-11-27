Добраться до Германии станет проще: "Укрзализныця" готовит существенные изменения в международном сообщении

"Укрзализныця" / © Укрзализныця

С декабря 2025 года количество трансграничных поездов между Польшей и Германией увеличится на 54%. Так, вместо 11 ежедневно будут курсировать 17 поездов.

Об этом сообщает «Укрзализныця».

Как отмечается в сообщении, толчком к обновлениям стали обнародованные в начале 2025 года данные, согласно которым Германия впервые опередила Польшу по количеству украинцев, которые получили временную защиту.

«Поэтому в новом графике движения на 2025–2026 год благодаря тесному сотрудничеству с польскими и немецкими партнерами Укрзализныця синхронизирует украинские рейсы с поездами в Германию», — сообщили в УЗ.

Удобные пересадки в Перемышле

Поезд №51К Киев — Перемышль

Прибытие в 5:00. Идеально для пересадки на EC134 Via Regia до Лейпцига (отправление: 07:12). Лейпциг — крупный европейский железнодорожный хаб с доступом к скоростным маршрутам по всему ЕС.

Поезд №63/64 Харьков — Перемышль

Прибытие в 16:59, пересадка на ночной EN417 Carpatia до Праги и Мюнхена (17:51). Это прямой путь до Баварии через чешскую столицу.

Поезд №31/32 Запорожье — Перемышль

Прибытие в 08:18. Пассажиры успевают пересесть на EC58 Galicja до Берлина (09:09), одно из самых популярных направлений в немецкую столицу.

Все пересадки синхронизированы и в обратном направлении — возвращение в Украину будет таким же комфортным.

Пересадки в Холме

Поезд №119/120 Днепр — Холм (с двумя пересадками). Прибытие в 18:08, далее — пересадка на поезд №440 до Устки (18:18).

В Варшаве Центральной пассажиры совершают следующую пересадку в 21:31 на поезд Варшава — Берлин — Свиноуйсце, прибывающий в Берлин в 06:00.

Также до Берлина можно доехать и ночными поездами EC430 и EC440, которые отправляются соответственно из Перемышля и Холма.

«Укрзализныця продолжает расширять международные сообщения и синхронизировать их с рейсами европейских железных дорог», — завершили в компании.

Ранее говорилось, что «Укрзализныця» вводит 11 новых поездов. Так, обнародован новый график движения поездов на 2025–2026 год, который стартует 14 декабря.

Согласно обновлениям, появятся 11 новых маршрутов, среди которых восемь международных и три внутренних. Кроме того, компания существенно увеличит количество мест для пассажиров. Речь идет о 2 миллионах в течение года.

Билеты на даты после 14 декабря уже открыты в приложении и на сайте УЗ.