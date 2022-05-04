Добро непременно победит зло: МИД благодарен Папе Римскому за усилия ради мира в Украине

Добро непременно победит зло: МИД благодарен Папе Римскому за усилия ради мира в Украине

Римский понтифик констатировал, что Москва проигнорировала все призывы Ватикана к прекращению войны.

Министерство иностранных дел Украины благодарит Папу Римского Франциска за усилия по установлению справедливого мира и остановке войны.

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко, — пишет Укринформ.

«Благодарны усилиям Папы Римского по установлению справедливого мира и остановке войны, которая никак не была спровоцирована Украиной, НАТО или любой другой третьей стороной. И для понтифика, и для всего мира сейчас стало совершенно очевидно, что ни Россия, ни лично Путин не настроены на прекращение кровопролития на украинской земле», – заявил Николенко.

Римский понтифик констатировал, что Москва проигнорировала все призывы Ватикана к прекращению войны. Украина подтверждает свою приверженность диалогу и в очередной раз возобновляет приглашение Папе Римскому совершить визит в Киев.

«Верим, что добро обязательно победит зло. Призываем Святейшего Отца продолжать молиться за украинцев и прилагать усилия для мира в Украине», — подчеркнул он.

Кроме того, Папа также сказал, что готов встретиться с президентом страны-агрессорки Владимиром Путиным в Москве. В то же время в Киев ехать Папа Римский не видит смысла.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия предупреждала Венгрию о войне на Украине.

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