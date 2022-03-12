"Добро пожаловать в ад": одесситы изменили свое мировоззрение по отношению к россиянам

"Добро пожаловать в ад": одесситы изменили свое мировоззрение по отношению к россиянам

Встречать россиян с караваем никто в Одессе не будет.

Российские оккупанты пытаются наступать на Одессу, однако город готов дать отпор врагу.

Как раньше, уже не будет, одесситы изменили свое мировоззрение по отношению к россиянам.

Об этом в эфире 24 канала заявил спикер оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук.

Он обратился к россиянам фразой: "Добро пожаловать в ад".

"Кто-то раньше говорил о пророссийских взглядах у одесситов. Но скажу честно, россиян здесь встречать с караваем никто не будет. Часть одесситов сразу изменила свое мировоззрение после того, как увидела кадры из Харькова, Ахтырки, Чернигова, Киева, Мариуполя и т.д. Нам это все болит", – заявил он.

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