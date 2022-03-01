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"Добро пожаловать в ад": в Черниговской области появилась реклама для российских оккупантов

"Добро пожаловать в ад": в Черниговской области появилась реклама для российских оккупантов

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"Добро пожаловать в ад": в Черниговской области появилась реклама для российских оккупантов

Надписи появляются на бордах улиц.

В Черниговской области появилась новая социальная реклама – специально для российских оккупантов.

Об этом сообщает Черниговский областной ТЦК и СП.

Тем временем, в Чернигове появилась новая социальная реклама. Фото: Владислав Повар #StopRussianAggression #RussiaInvadedUkraine #RussiaInvadesUkraine

Опубликован Черниговский областной ТЦК и СП Вторник, 1 марта 2022 г.

Флешмоб рекламы для российских захватчиков распространяется по украинским городам. Теперь надписи на бордах появились на улицах Житомирской области, страдающей от вражеских обстрелов.

Флешмоб распространяется по городам. Городской голова Нежина заявляет, что их социальная реклама лучше. #StopRussianAggression #RussiaInvadedUkraine #RussiaInvadesUkraine

Опубликован Черниговский областной ТЦК и СП Вторник, 1 марта 2022 г.

Мирные жители по всей Украине голыми руками бросаются на врага, чтобы остановить вражескую технику

Мирные жители по всей Украине голыми руками бросаются на врага, чтобы остановить вражескую технику

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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