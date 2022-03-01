"Добро пожаловать в ад": в Черниговской области появилась реклама для российских оккупантов

Надписи появляются на бордах улиц.

В Черниговской области появилась новая социальная реклама – специально для российских оккупантов.

Об этом сообщает Черниговский областной ТЦК и СП.

Флешмоб рекламы для российских захватчиков распространяется по украинским городам. Теперь надписи на бордах появились на улицах Житомирской области, страдающей от вражеских обстрелов.