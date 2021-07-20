Добро всегда возвращается: харьковские пожарные отблагодарили школьника за поддержку

Он купил для пожарных питьевую воду, когда они тушили огонь в жару.
Добро всегда возвращается. Такими словами харьковского школьника отблагодарили местные пожарные за поддержку.
Об этом сообщили в эфире "Сніданку з 1+1".
Харьковчанин Александр приобрел для пожарных несколько бутылок холодной питьевой воды. Пожарные как раз тушили огонь в многоэтажке. А на улице на тот момент было +40. И парень решил таким своим поступком поддержать пожарных и помог им утолить жажду.
Пожарные решили отблагодарить парня за его добрый поступок. Они пригласили его на аэродром, устроили экскурсию, показали технику и осуществили вместе с Сашей и его родственниками ознакомительный полет над Харьковом.