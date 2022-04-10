Добродетель онлайн: как вести себя в сети, чтобы противодействовать дезинформации и фейкам во время войны

Сейчас любой правильный поступок украинца, в частности, в цифровом пространстве, приближает нас к победе.
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины и Офис добродетели НАПК в рамках проекта "Добродетельность онлайн" напоминают, как вести себя в Сети, чтобы противодействовать дезинформации и фейкам во время войны.
Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации в Telegram-канале.
Не помогайте врагу сеять панику – не распространяйте "проверенную инфу, которую сказали толковые люди от тещи братского кума".
Такие сообщения агрессор запускает под прикрытием "сарафанного радио", чтобы никто не задумывался о первоисточнике распространяемой информации
Помните! Сейчас любой правильный поступок украинца, в частности, в цифровом пространстве, приближает нас к победе.
"Борем инфотеррор вместе!", — говорится в сообщении.
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