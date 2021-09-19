Доброе утро: пожелания доброго утра в прозе, своими словами, в картинках

Пожелайте родному человеку доброго утра теплыми словами или красивой картинкой.

Утро задает тон всему дальнейшему дню. "Считают, что успех приходит к тем, кто рано встает. Нет: успех приходит к тем, кто просыпается в хорошем настроении", — сказал когда-то выдающийся французский драматург Марсель Ашар. Отправьте своим друзьям, близким и родным пожелания хорошего дня или тематическую открытку, и сделайте их утро теплым и приветливым.

Пожелания доброго утра

Пусть солнечный лучик утром станет началом доброй дороги в этот день! Пусть добрым будет это начало! Желаю тебе самого счастливого утра для прекрасного дня!

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За окном моросит дождик, облака закрывают синеву небес, а я хочу пожелать тебе доброго утра и хорошего настроения, бодрости и ярких улыбок сегодня.

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С добрым утром, ненаглядное мое солнышко! Пускай от пробуждения будет только в радость, а чашечка ароматного кофе взбодрит тебя, чтобы хватило сил и энергии для нового дня!

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Доброе утро! Прекрасно понимаю, что тебе сладко спалось и совсем не хочется вставать. Но пора, пора начинать новый день! Удача и успех уже ждут тебя! Так что — подъем!

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Желаю тебе самого удачного старта с утра, и пусть все встречи проходят на позитиве. Прекрасного самочувствия, верных решений и искренних улыбок.

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Пусть утренний настрой будет таким же свежим, как только что смолотый кофе! Да пребудет с тобой бодрость и пусть бодрость течет в тебе.

Открытки доброе утро

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