"Добровольцев стало меньше": в командовании Сухопутных войск рассказали, как идет мобилизация

В Украине идет мобилизация ее продлили до 23 августа.

Повестки до сих пор раздают военнообязанным.

Почему желающих служить не всегда мобилизуют, а немотивированным вручают повестки, рассказал начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач и секретарь парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, ветераном АТО Роман Костенко.

В командовании Сухопутных войск ВСУ успокаивают — людей в ВСУ хватает, все области выполнили план по призыву на 100 и более процентов, а потребности в доукомплектовании воинских частей по сравнению с февралем уменьшились в десятки раз.

"Добровольцев, конечно, тоже стало меньше. Большинство из тех, кто имел желание и был мотивирован, уже пошли защищать государство. Но, учитывая, что потребность в доукомплектовании частей сейчас меньше, то количества добровольцев, которые есть в настоящее время, достаточно", – рассказывает начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

Горбач говорит: в каждом территориальном центре на учете есть стоящие в очереди добровольцы, чтобы пойти служить в ВСУ. Статистика их количества не ведется

Ранее сообщалось, что студентов иностранных вузов не выпускают на обучение за границу.

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