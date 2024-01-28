"Добровольцы — не рабы!": в трех городах Украины прошли пикеты за демобилизацию

В Ивано-Франковске, Львове и Тернополе 28 января прошли пикеты за демобилизацию военных после 18 месяцев службы.

Об этом сообщили корреспонденты "Эспрессо.Запад".

Митинг в Ивано-Франковске

Во время мирного пикета в Ивано-Франковске по улицам города: от админздания до Вечевой площади прошли 40 дружин и матерей воинов ВСУ.

Во время шествия женщины скандировали лозунги: "Почему добровольцы превратились в рабов", "Демобилизация — не просто право, а необходимость", "Почему второй год воюют одни и те же".

Пикет во Львове

Во Львове на пикет вышли женщины с плакатами: "Справедливый срок службы", "Почему воюют одни и те же?", "Муж не брал билет в один конец".

В общей сложности более 30 участниц вышли во Львовскую Национальную Оперу.

Митинг в Тернополе

Также митинг родные военнослужащих организовали в Тернополе. Люди собрались на театральной площади Тернополя с плакатами "Демобилизация — это шанс на жизнь, "За победу ответственны все, давайте меняться" и "Верните моего папу домой".

Напомним, первый законопроект о мобилизации в Украине стал скандальным, второй обещали показать в ближайшие дни, однако до сих пор сплошная тишина. Разгневанный уже даже омбудсмен.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский достаточно резко высказался по поводу мобилизации. Мы в войне. Поэтому работаешь или воюешь», – сказал он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: СКАНДАЛЬНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ: что будет в новом законопроекте и почему нардепы взбешены?

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