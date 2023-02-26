Добровольная мобилизация: в МВД рассказали, как готовят украинцев в "Гвардии наступления"

Сначала на обучение и тренировку отбудет "костяк" бригад, а затем к ним присоединятся новобранцы.

Подготовка бойцов восьми новых бригад "Гвардии наступления" будет продолжаться от 2-х до 4-х месяцев.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, сначала на обучение и тренировку отбудет "костяк" бригад, то есть действующие военнослужащие и работники системы МВД, уже имеющие опыт службы, в том числе и боевой опыт. Впоследствии к ним будут постепенно присоединяться новые бойцы – из числа добровольцев, отобранных во время рекрутинговой кампании в бригады "Гвардии наступления".

Параллельно продлится процесс материально-технического и имущественного комплектования, а также финансового обеспечения новых бригад, их логистики и других систем обеспечения и поддержки.

"Мы должны своевременно заправить технику, вовремя ее сремонтировать. Это большой процесс, который продолжается параллельно с формированием бригад. Мы понимаем, что сам военный не должен думать ни о чем [другом], как усилить свои навыки, о своем профессиональном уровне и о действиях на поле боя, чтобы уберечь друг друга, чтобы выполнить боевую задачу. Все остальное должны обеспечить люди, в том числе сидящие в кабинетах", – отметил Клименко.

Напомним, что в начале февраля в МВД начали формировать восемь штурмовых бригад "Гвардия наступления". В МВД рассказали, что украинцы очень активно подают заявки на вступление в штурмовые бригады "Гвардии наступления". Набор открыт для мужчин и женщин.

Военный эксперт Игорь Романенко предположил, что эти бригады станут применять на поле боя, когда ВСУ успешно выполнят стратегическую оборонную операцию.

В "Гвардию наступления" уже записалось более 20 тысяч добровольцев: как происходит отбор?

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