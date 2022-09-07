Добровольно пошли на сотрудничество с оккупантами: в Запорожской области разоблачили 5 коллаборантов

5 коллаборантов добровольно согласились на сотрудничество с оккупантами. Одного будут судить, еще 4 сообщено о подозрении.

В Украине разоблачили пятерых граждан, добровольно пошедших на сотрудничество с оккупантами и назначенных "на должности" в псевдоорганах на оккупированной части Запорожской области. Четверым из них сообщили о подозрении, в отношении еще одного — в суд направлен обвинительный акт.

Об этом сообщили в Запорожской областной прокуратуре.

Один из коллаборантов — житель Одесской области, в июне 2022 года принял предложение оккупантов и возглавил псевдодолжность руководителя "Великобелозёрского районного отдела милиции".

Другой житель поселка Днепрорудного возглавил так называемый "Днепрорудненский районный отдел милиции".

Еще одна "приверженка русского мира" в мае 2022 года согласилась на предложенную оккупантами псевдодолжность "председателя Кирилловской поселковой администрации".

А житель Бердянска, ранее работавший в районных электросетях, решил стать "председателем" Андреевской громады.

Четверым изменникам прокуроры Запорожской областной прокуратуры сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.

В то же время, будут судить еще одного жителя Бердянска, который первоначально возглавил так называемое "Энергодарское межрайонное управление милиции", а с мая 2022 года был назначен "заместителем начальника главного управления" в незаконном правоохранительном органе временно оккупированного Энергодара — "народной милиции Таврической губернии".

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