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Добровольно сдавал позиции ВСУ: в Николаеве задержали корректировщика огня оккупантов (фото)

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Добровольно сдавал позиции ВСУ: в Николаеве задержали корректировщика огня оккупантов (фото)

Фото: Facebook/Служба безопасности Украины

62-летний предатель из Николаева добровольно сдавал оккупантам координаты ВСУ.

Служба безопасности Украины задержала еще одного корректировщика, который собирал и передавал информацию о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ в Николаеве.

Об этом сообщили в СБУ.

По данным следствия, предателем оказался 62-летний местный пенсионер. Он сам выступил с инициативой помогать врагу по идеологическим мотивам.

Через мессенджеры и социальные сети он передавал оккупантам данные о расположении военнослужащих и военных формирований ВСУ и перемещении военной техники и средств поражения по территории Николаевской области.

Информацию коллаборант посылал с привязкой к координатам и подробным описанием.

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Фигуранта задержали и сообщил ему о подозрении.

Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли мобильный телефон и ноутбук с поличным.

Продолжаются следственные действия по установлению обстоятельств, выявлению и привлечению к ответственности всех причастных к преступлению лиц.

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