Добровольно занимают должности во вражеских правоохранительных органах: в Бердянске обнаруживают коллаборантов

Добровольно занимают должности во вражеских правоохранительных органах: в Бердянске обнаруживают коллаборантов

Во временно захваченных населенных пунктах Запорожской области фиксируют факты незаконной деятельности с военными страны-террористки России.

На территории захваченного оккупантами Бердянска и Бердянского района была обнаружена группа лиц, сотрудничающих с военными Российской Федерации. В частности, они занимаются коллаборационной деятельностью.

Об этом сообщили 23 апреля Силы обороны Запорожского края.

Отмечается, что группа лиц добровольно занимает должности в незаконных правоохранительных органах. Такими действиями украинцы способствуют оккупационным властям Российской Федерации.

К слову, ранее сообщалось, что в Бердянске российские военные приходят в дома культуры и настаивают на коллаборации. В частности, захватчики требуют проведения "праздничных" концертов на 9 мая.

Напомним, в Бердянске, который временно контролируют российские кафиры, директора школ массово пишут заявления на увольнение.

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