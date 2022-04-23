Добровольно занимают должности во вражеских правоохранительных органах: в Бердянске обнаруживают коллаборантов

Во временно захваченных населенных пунктах Запорожской области фиксируют факты незаконной деятельности с военными страны-террористки России.
На территории захваченного оккупантами Бердянска и Бердянского района была обнаружена группа лиц, сотрудничающих с военными Российской Федерации. В частности, они занимаются коллаборационной деятельностью.
Об этом сообщили 23 апреля Силы обороны Запорожского края.
Отмечается, что группа лиц добровольно занимает должности в незаконных правоохранительных органах. Такими действиями украинцы способствуют оккупационным властям Российской Федерации.
К слову, ранее сообщалось, что в Бердянске российские военные приходят в дома культуры и настаивают на коллаборации. В частности, захватчики требуют проведения "праздничных" концертов на 9 мая.
Напомним, в Бердянске, который временно контролируют российские кафиры, директора школ массово пишут заявления на увольнение.
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