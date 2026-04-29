"Добрые дроны" атаковали аэродромы в оккупированном Крыму: раздались многочисленные взрывы

Аэродром Бельбек / © Львовская железная дорога

Реклама

В ночь на 29 апреля во временно оккупированном Крыму зафиксирована массированная атака беспилотников на российские военные объекты .

Об этом сообщает Telegram-канал " Крымский ветер " со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, взрывы раздавались в разных районах полуострова, в том числе в Сакском и Кировском районах. Перед частью взрывов якобы было слышно пролет истребителей.

Реклама

Беспилотники заметили над Старокрымским полигоном, а также в районе аэродромов «Кировское», «Саки» в Новофедоровке и «Гвардейское». В частности, в Кировском районе раздалось несколько мощных взрывов, после которых, по словам подписчиков, могла начаться детонация.

Также взрывы слышны в районе Феодосии, Бахчисарая и Севастополя. В центре Симферополя российские военные, как утверждают очевидцы, пытались сбить дрон, однако безрезультатно.

Кроме того, зафиксирована атака на аэродром «Бельбек», где также прогремели взрывы после пролета авиации. По данным источников, российская ПВО работала хаотично и не смогла эффективно перехватить все цели.

В частности, сообщается о попытках поднять на воздух вертолеты с аэродрома «Кировское», вероятно, для их вывода из-под удара.

Реклама

Пока официальной информации от российских властей относительно последствий атаки нет. Данные уточняются.

Новости партнеров