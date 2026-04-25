"Добрые" дроны долетели до Урала: россияне визжат о взрывах, в небе дымные "грибы"

Появилось видео с кадрами пролета беспилотника над Екатеринбургом и Челябинском.

Дмитрий Гулийчук
Удар по Челябинску. Фото Supernova

«Добрые» беспилотники сегодня ночью долетели до Урала — в Екатиренбурге и Челябинске сообщают о «бавовне».

Об этом пишут местные российские паблики, передает «Supernova+».

Да, беспилотник долетел в Екатеринбург. Российская «Пе-Ве-О» так отчаянно отражала атаку, что пострадал жилой дом.

«На месте происшествия работают специалисты спасательных служб. Эвакуированы 50 человек. Информация уточняется», — сообщил местный гауляйтер.

Кроме того, взрывы прогремели в «суровом» Челябинске. В частности, взрывы раздавались в районе Челябинского металлургического комбината.

Местные на видео также сообщали, что дроны летели в сторону ЧВВАКУШ. Это Челябинское высшее военное авиационное Краснознаменное училище штурманов, которое готовит будущих военных преступников, бомбящих мирные украинские города. По информации Supernova+, на территории училища было два прилета.

В регионе действует режим «беспилотной опасности». Россиянам советуют не выходить из домов. В аэропортах Перми, Челябинска и Тобольска также введены ограничения. В Пермском крае объявлен режим «Беспилотной опасности».

Напомним, сегодня ночью, 25 апреля, россияне нанесли массированный удар по Украине.

В частности, под атаку попали Днепр, Харьков и Белая Церковь.

