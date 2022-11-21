Добрый дедушка, который приносит подарки: кто такой святой Николай и когда он приходит к деткам

День святого Николая — особый праздник, которого с нетерпением ждут дети. Именно с него в Украине традиционно начинается цикл зимних праздников. Читайте в материале ТСН.ua про историю этого праздника, традициях дня святого Николая и интересных фактах.
Наверняка каждый из нас помнит, как в детстве просыпался (или просыпалась) с ощущением, что сегодня случится что-то особенно волшебное и сказочное. За окном шел снег, а под подушкой ждал подарок от доброго дедушки — святого Николая. Именно с него начинался цикл новогодних праздников.
День святого Николая традиционно будут праздновать 6 декабря по Григорианскому календарю и 19 декабря по Юлианскому календарю. В Украине верующие восточного обряда и греко-католики соблюдают Юлианский календарь. В 2022 году праздник приходится на понедельник, 19 декабря.
И если дети в этом году будут искать подарки под подушкой и у кровати, то взрослые будут ждать возведения Генштаба. Ведь для украинцев в 2022 году настоящее чудо создают воины ВСУ.
Однако традиции в День святого Николая ограничиваются не только сюрпризами, которые приносит добрый дедушка. Есть многие другие обычаи украинского народа. А еще много интересных фактов, связанных с этим праздником.
Кто такой святой Николай: история праздника
Согласно легенде, святой Николай был не только покровителем детей, он также защищал путешественников в пути. Интересно, что его фигура вполне реальна. Современные герои носят медицинские халаты и берцы, а вот в свое время настоящим защитником считался именно этот седовласый дедушка, которого можно встретить на открытках в декабре.
Жил человек, впоследствии ставший всемирно известным святым Николаем или Санта Клаусом, во второй половине III века. Прославился он своей чуткостью, добротой, помощью нуждающимся в ней. По преданию родился он в городе Патары (Ликия) в семье правоверных христиан. С раннего детства мальчик отличался особой чуткостью и любовью к другим людям, раздавал убогим монеты, помогал словом и делом. За это он получил особое уважение и даже был вознесен в ранг святых.
Когда святой Николай вырос, вел довольно аскетический образ жизни. Он переехал в город Мир, чтобы там посвятить себя наукам, но жизнь сложилась у него совсем по-другому. Его дядя, бывший епископом, рукоположил племянника в священники. Когда парню исполнилось 18 лет, его родители скончались. Получил он от них в наследство немалое состояние, которое почти все раздал бедным.
Почему мужчину преподнесли к утру святых? Он очень занимался бедными, особенно детьми. Время от времени приносил в дома пищу, теплые вещи, игрушки. Но делал добрые дела в основном ночью, чтобы о нем не узнали. Однако шло время и горожане все же догадались, кто приносит им подарки.
Чтобы отблагодарить Николая, они избрали его своим епископом. В 325 году он даже посетил Первый Вселенский Собор, проходивший в Никее. За свою жизнь святой совершил немало добрых дел. Он не только помогал едой и игрушками, но и освобождал пленных, помогал нуждающимся и спасал тех, кого невинно приговорили к смертной казни.
Святой Николай безмерно любил людей и ценил каждого. Даже после смерти, по легенде, он продолжал творить добро, ведь его мощи исцеляли немощных и больных.
В большинстве стран Европы именно день святого Николая считают величайшим новогодним праздником. Дети пишут хорошему дедушке письма с пожеланиями получить от него подарки.
День святого Николая: традиции
Конечно, главной традицией в День святого Николая является написание малышом писем, в которых они описывают свои желания. Но это не единственные обычаи этого дня.
Дарение подарков связано с одной легендой. Рассказывают, что однажды Николай помог трем бедным девушкам, которые не имели приданого, выйти замуж. Из-за бедности отец девушек даже думал отдать их в публичный дом, чтобы они там зарабатывали дополнительные средства.
Николай ночью тихонько пробрался через окно в дом семьи и подбросил три мешочка с золотыми монетами, чтобы каждая из девушек могла купить себе на них приданое. Существует еще одна версия — Николай забросил мешочки через дымоход, потому что окна были закрыты. Мешочки развязались, а монеты попали в носки, которые сушились у камина. Отсюда и пошла европейская традиция класть подарки в носки.
В Украине эта традиция пока не прижилась. Здесь по обычаю святой Николай оставляет подарки под подушкой или у кровати. Однако в некоторых регионах на западе страны существовала традиция ставить на подоконник туфельки. Послушные детки находили у них утром подарок, а те, кто был непослушным круглогодично, резочку или кусочек угля.
Существует еще одна традиция — готовить с малышами специальное печенье, которое называется "николайчики", а затем угощать им друзей и гостей. Печенье имеет форму снежинок, ведь после Дня святого Николая традиционно начинается настоящая зима.
У взрослых были развлечения на День святого Николая. К примеру, на Слобожанщине крестьяне собирались после службы в церкви и вместе варили пиво. А на Харьковщине существовала традиция праздновать праздники Николая, которые длились три дня. Традиционно готовили компот и кутью. На Подолье существовал обычай "ползника" — в дом первым должен был зайти человек с положительной энергией.
В некоторых странах существует легенда, что святой Николай приходит не один. К послушным ребятишкам дедушку сопровождают два ангелочка, а к непослушным — двое чертиков.
Как День святого Николая появился в Украине
Впервые День святого Николая начали праздновать в Германии в Средние века. Родители начали тайно дарить своим детям подарки, чтобы они поверили в Чудотворца.
Именно из Германии обычай праздновать распространившийся соседними странами. А в Украину праздник пришел из Польши. Сначала праздновали только на западе страны.
Есть еще одна версия, как День святого Николая попал в Украину. Некоторые историки утверждают, что украинцы начали праздновать его еще во времена Киевской Руси, когда князь Всеволод Ярославич установил политические связи с Римом.
Интересные факты о Дне святого Николая
- Святой Николай – настоящий святой, а не вымышленный персонаж. Человек заслужил свое звание благочестивыми делами и помощью бедным.
- Из-за того, что святой Николай в реальности рано остался без родителей, его считают защитником сирот. В детских домах обязательно устраивают празднование с подарками.
- По легенде подарок от святого Николая может получить только тот ребенок, который был послушным круглый год. Если же малыши не слушались старших, капризничали, тогда под подушкой найдет резку.
- Считается, что святой Николай или его родители жить у моря и, возможно, работали рыбаками. Потому его считают еще и защитником моряков. Во время шторма молятся святому, чтобы он усмирил стихию.
- Святого Николая знают во всем мире, но его родиной считается Турция. Там жили его родители и родился сам мужчина.
- Ученые провели любопытное исследование, чтобы узнать, как выглядел святой Николай. Согласно данным, его рост был 167 см, кожа была оливкового цвета, а глаза – карие. Предполагают, что святой тоже был вегетарианцем.
Три сильные молитвы к святому Николаю Чудотворцу
Чудотворная молитва к святому Николаю:
О всеблагий отец наш Николай, пастырь и учитель всех, кто с верой обращается под защиту твою и теплой молитвой умоляет тебя: спеши и защити стадо Христово от губящих ее волков. Украину нашу и всякую христианскую страну, и весь мир защити и сохрани святыми твоими молитвами от землетрясения наступления чужестранцев и народных мятежей, междоусобицы; от голода, поветрия, потопа, огня, меча и смерти всякого человека охраны.
И как помиловал ты трех мужей, сидящих в тюрьме, и спас их от гнева царского и смертной казни, так помилуй и нас, что разумом, словом и делом во тьме грехов пребываем. Избавь нас от гнева Божия и вечной кары: чтобы покровительство Твое и помощь и Своя благодать и милость подал нам Христос Бог тихо и без греха прожить на этом свете, и не осудил нас стоять налево, а сподобил стать направо со всеми святыми. Аминь.
Молитва к святому Николаю о преодолении трудностей в жизни:
Великий угоднику и святителю Божию Николаю, пастырю и учителю всех, кто с искренней просьбой удается за твоей помощью! Ты помогал тем, которые к тебе прибегали, помоги и мне во всех трудностях и потребностях жизни моей. Когда придет минута, где сила моя слабость, где трудности, стоящие на пути жизни моей, слишком велики для меня, ты, угодник Божий, подай мне помощную твою руку и встань мне на охрану, как становился всегда тем, кто в трудностях и опасностях о тебе. Благослови меня святительской твоей рукой, наступи на тропу добрую, вверги во мне веру непоколебимую и моли Христа Бога спастись душе моей. Аминь.
Молитва к святому Николаю о здоровье детей:
О, пресвятой Божий Угодник, Святой Николай Чудотворец.
Прости милость на выздоровление моего любимого чада.
Прошу, прости мне греховную скорбь и не сердись на меня за невежество.
Аминь.