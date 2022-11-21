Добрый дедушка, который приносит подарки: кто такой святой Николай и когда он приходит к деткам

День святого Николая — особый праздник, которого с нетерпением ждут дети. Именно с него в Украине традиционно начинается цикл зимних праздников. Читайте в материале ТСН.ua про историю этого праздника, традициях дня святого Николая и интересных фактах.

Наверняка каждый из нас помнит, как в детстве просыпался (или просыпалась) с ощущением, что сегодня случится что-то особенно волшебное и сказочное. За окном шел снег, а под подушкой ждал подарок от доброго дедушки — святого Николая. Именно с него начинался цикл новогодних праздников.

День святого Николая традиционно будут праздновать 6 декабря по Григорианскому календарю и 19 декабря по Юлианскому календарю. В Украине верующие восточного обряда и греко-католики соблюдают Юлианский календарь. В 2022 году праздник приходится на понедельник, 19 декабря.

И если дети в этом году будут искать подарки под подушкой и у кровати, то взрослые будут ждать возведения Генштаба. Ведь для украинцев в 2022 году настоящее чудо создают воины ВСУ.

Однако традиции в День святого Николая ограничиваются не только сюрпризами, которые приносит добрый дедушка. Есть многие другие обычаи украинского народа. А еще много интересных фактов, связанных с этим праздником.

Кто такой святой Николай: история праздника

Кто такой святой Николай: история праздника

Согласно легенде, святой Николай был не только покровителем детей, он также защищал путешественников в пути. Интересно, что его фигура вполне реальна. Современные герои носят медицинские халаты и берцы, а вот в свое время настоящим защитником считался именно этот седовласый дедушка, которого можно встретить на открытках в декабре.

Жил человек, впоследствии ставший всемирно известным святым Николаем или Санта Клаусом, во второй половине III века. Прославился он своей чуткостью, добротой, помощью нуждающимся в ней. По преданию родился он в городе Патары (Ликия) в семье правоверных христиан. С раннего детства мальчик отличался особой чуткостью и любовью к другим людям, раздавал убогим монеты, помогал словом и делом. За это он получил особое уважение и даже был вознесен в ранг святых.

Когда святой Николай вырос, вел довольно аскетический образ жизни. Он переехал в город Мир, чтобы там посвятить себя наукам, но жизнь сложилась у него совсем по-другому. Его дядя, бывший епископом, рукоположил племянника в священники. Когда парню исполнилось 18 лет, его родители скончались. Получил он от них в наследство немалое состояние, которое почти все раздал бедным.

Почему мужчину преподнесли к утру святых? Он очень занимался бедными, особенно детьми. Время от времени приносил в дома пищу, теплые вещи, игрушки. Но делал добрые дела в основном ночью, чтобы о нем не узнали. Однако шло время и горожане все же догадались, кто приносит им подарки.

Чтобы отблагодарить Николая, они избрали его своим епископом. В 325 году он даже посетил Первый Вселенский Собор, проходивший в Никее. За свою жизнь святой совершил немало добрых дел. Он не только помогал едой и игрушками, но и освобождал пленных, помогал нуждающимся и спасал тех, кого невинно приговорили к смертной казни.

Святой Николай безмерно любил людей и ценил каждого. Даже после смерти, по легенде, он продолжал творить добро, ведь его мощи исцеляли немощных и больных.

В большинстве стран Европы именно день святого Николая считают величайшим новогодним праздником. Дети пишут хорошему дедушке письма с пожеланиями получить от него подарки.

День святого Николая: традиции

День святого Николая: традиции / Фото: Pexels

Конечно, главной традицией в День святого Николая является написание малышом писем, в которых они описывают свои желания. Но это не единственные обычаи этого дня.

Дарение подарков связано с одной легендой. Рассказывают, что однажды Николай помог трем бедным девушкам, которые не имели приданого, выйти замуж. Из-за бедности отец девушек даже думал отдать их в публичный дом, чтобы они там зарабатывали дополнительные средства.

Николай ночью тихонько пробрался через окно в дом семьи и подбросил три мешочка с золотыми монетами, чтобы каждая из девушек могла купить себе на них приданое. Существует еще одна версия — Николай забросил мешочки через дымоход, потому что окна были закрыты. Мешочки развязались, а монеты попали в носки, которые сушились у камина. Отсюда и пошла европейская традиция класть подарки в носки.

В Украине эта традиция пока не прижилась. Здесь по обычаю святой Николай оставляет подарки под подушкой или у кровати. Однако в некоторых регионах на западе страны существовала традиция ставить на подоконник туфельки. Послушные детки находили у них утром подарок, а те, кто был непослушным круглогодично, резочку или кусочек угля.

На день святого Николая принято готовить с малышами специальное печенье — николайчиков / Фото: Pexels

Существует еще одна традиция — готовить с малышами специальное печенье, которое называется "николайчики", а затем угощать им друзей и гостей. Печенье имеет форму снежинок, ведь после Дня святого Николая традиционно начинается настоящая зима.

У взрослых были развлечения на День святого Николая. К примеру, на Слобожанщине крестьяне собирались после службы в церкви и вместе варили пиво. А на Харьковщине существовала традиция праздновать праздники Николая, которые длились три дня. Традиционно готовили компот и кутью. На Подолье существовал обычай "ползника" — в дом первым должен был зайти человек с положительной энергией.

В некоторых странах существует легенда, что святой Николай приходит не один. К послушным ребятишкам дедушку сопровождают два ангелочка, а к непослушным — двое чертиков.

Как День святого Николая появился в Украине

Резиденция святого Николая в Киеве / Фото: commons.wikimedia.org

Впервые День святого Николая начали праздновать в Германии в Средние века. Родители начали тайно дарить своим детям подарки, чтобы они поверили в Чудотворца.

Именно из Германии обычай праздновать распространившийся соседними странами. А в Украину праздник пришел из Польши. Сначала праздновали только на западе страны.

Есть еще одна версия, как День святого Николая попал в Украину. Некоторые историки утверждают, что украинцы начали праздновать его еще во времена Киевской Руси, когда князь Всеволод Ярославич установил политические связи с Римом.

Интересные факты о Дне святого Николая

Святой Николай – настоящий святой, а не вымышленный персонаж. Человек заслужил свое звание благочестивыми делами и помощью бедным. Из-за того, что святой Николай в реальности рано остался без родителей, его считают защитником сирот. В детских домах обязательно устраивают празднование с подарками. По легенде подарок от святого Николая может получить только тот ребенок, который был послушным круглый год. Если же малыши не слушались старших, капризничали, тогда под подушкой найдет резку. Считается, что святой Николай или его родители жить у моря и, возможно, работали рыбаками. Потому его считают еще и защитником моряков. Во время шторма молятся святому, чтобы он усмирил стихию. Святого Николая знают во всем мире, но его родиной считается Турция. Там жили его родители и родился сам мужчина. Ученые провели любопытное исследование, чтобы узнать, как выглядел святой Николай. Согласно данным, его рост был 167 см, кожа была оливкового цвета, а глаза – карие. Предполагают, что святой тоже был вегетарианцем.

Три сильные молитвы к святому Николаю Чудотворцу

Молитва к святому Николаю / Фото: Pexels

Чудотворная молитва к святому Николаю:

О всеблагий отец наш Николай, пастырь и учитель всех, кто с верой обращается под защиту твою и теплой молитвой умоляет тебя: спеши и защити стадо Христово от губящих ее волков. Украину нашу и всякую христианскую страну, и весь мир защити и сохрани святыми твоими молитвами от землетрясения наступления чужестранцев и народных мятежей, междоусобицы; от голода, поветрия, потопа, огня, меча и смерти всякого человека охраны.

И как помиловал ты трех мужей, сидящих в тюрьме, и спас их от гнева царского и смертной казни, так помилуй и нас, что разумом, словом и делом во тьме грехов пребываем. Избавь нас от гнева Божия и вечной кары: чтобы покровительство Твое и помощь и Своя благодать и милость подал нам Христос Бог тихо и без греха прожить на этом свете, и не осудил нас стоять налево, а сподобил стать направо со всеми святыми. Аминь.

Молитва к святому Николаю о преодолении трудностей в жизни:

Великий угоднику и святителю Божию Николаю, пастырю и учителю всех, кто с искренней просьбой удается за твоей помощью! Ты помогал тем, которые к тебе прибегали, помоги и мне во всех трудностях и потребностях жизни моей. Когда придет минута, где сила моя слабость, где трудности, стоящие на пути жизни моей, слишком велики для меня, ты, угодник Божий, подай мне помощную твою руку и встань мне на охрану, как становился всегда тем, кто в трудностях и опасностях о тебе. Благослови меня святительской твоей рукой, наступи на тропу добрую, вверги во мне веру непоколебимую и моли Христа Бога спастись душе моей. Аминь.

Молитва к святому Николаю о здоровье детей:

О, пресвятой Божий Угодник, Святой Николай Чудотворец.

Прости милость на выздоровление моего любимого чада.

Прошу, прости мне греховную скорбь и не сердись на меня за невежество.

Аминь.