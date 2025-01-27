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Дочь Фарион обнародовала видео якобы неудачной попытки убийства матери

Дочь Фарион обнародовала видео якобы неудачной попытки убийства матери

По подозрению в убийстве Ирины Фарион был арестован 18-летний Вячеслав Зинченко. Коллаж ТСН.ua

Видео с камер наблюдения снято за два дня до убийства Ирины Фарион.

София Семчишин – дочь Ирины Фарион – обнародовала видео якобы неудачной попытки убийства матери. Видео снято 17 июля 2024 – за два дня до убийства известного языковеда.

Видео София Семчишин обнародовала в Telegram-канале Ирины Фарион.

"Еще два дня Ирина Фарион будет жить… 17 июля 2024 ты хотел маму убить! Но… мама быстрее зашла в подъезд, чем ты мог в тупой своей голове подумать. Мама возвращалась в 17 ч. 13 мин. с последней записи "Генаукраинцев" на канале НТА. А ты шастал там на Масарика и своими ногами перебирал, в дурацкой одежде был при температуре 30 градусов жары и свои рукавицы надевал. Теперь тебе будет Божья кара. Еще немного потерпи и читай свою "Азбуку террора" и "Книгу арестанта" на русском языке. До конца своих дней", – написала дочь погибшей.

София добавила, что следующий день рождения подозреваемый проведет там, где он сейчас есть – в тюрьме.

"И еще таких будет дней рождений много – до конца твоей жизни", – подытожила она, обращаясь к убийце матери.

Напомним, дочь Ирины Фарион требует компенсировать ей моральный ущерб от убийства матери. Речь идет о выплате в размере 15 миллионов гривен.

Дочь Ирины Фарион обнародовала видео якобы неудачной попытки убийства матери

Дочь Ирины Фарион обнародовала видео якобы неудачной попытки убийства матери

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