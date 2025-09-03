Дочь Фарион рассказала, помогала ли мама ВСУ

Дочь Ирины Фарион — София Особа

Дочь убитой языковеда Ирины Фарион — София Особа — заявила, что ее мама всесторонне поддерживала украинскую армию. Женщина также раскрыла детали о помощи для ВСУ со стороны Фарион.

Об этом Особа рассказала на судебном заседании по делу об убийстве языковеда, сообщает «Новыны.LIVE».

На суде дочь Фарион зачитала слова своей подруги. Она подчеркнула, что языковеда можно было убить физически — но не ее идеи и ценности.

«Но для Украины это тоже национальная потеря. Мне моя подруга сказала, что Ирину Фарион можно было убить. Физически. Но ее идеи и ценности убить невозможно. Потому что они живут в каждом из нас. Тогда надо убить всех нас», — высказалась Особа.

Она также сообщила, что дети в семье тяжело переживают потерю бабушки. Они ежедневно спрашивают, когда суд и будет ли справедливое решение.

А еще дочь Фарион рассказала, что мама активно помогала украинским военным. Языковед поддерживала четвертую бригаду Национальной гвардии «Рубеж», в составе которой воевал ее зять Василий Особа.

«Последнее видео мамы было записано возле Степана Бандеры, где она вместе с Дмитрием Швецером, своим адвокатом, когда они выиграли суд относительно незаконного увольнения из Львовской политехники, передавали дробы. И на самом деле в каждом своем посыле к украинскому народу мама благодарила наших защитников. И все, что могла, делала», — рассказала дочь Фарион.

Напомним, Фарион была убита 19 июля 2024 года во Львове выстрелами из пистолета. Медики боролись за жизнь языковеда в больнице, но, к сожалению, она умерла.

К слову, 22 августа во время очередного судебного заседания по делу об убийстве Фарион включили аудиозапись разговора подозреваемого Вячеслава Зинченко с сокамерником. В разговоре подозреваемый признал, что убил Фарион и причиной назвал личную неприязнь. Правда, уже на судебном заседании Зинченко утверждал, что его заявление прозвучало под давлением.