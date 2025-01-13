Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Дочь Фарион требует компенсацию морального вреда из-за убийства матери: о какой сумме идет речь

Дочь Фарион требует компенсацию морального вреда из-за убийства матери: о какой сумме идет речь

Дочь Фарион требует компенсацию морального вреда из-за убийства матери: о какой сумме идет речь

Дочь Ирины Фарион София Личность

София Особа заявила, что средства должны помочь нашим защитникам.

Дочь Ирины Фарион, София Личность, требует компенсировать ей моральный ущерб от убийства матери. Речь идет о выплате в размере 15 миллионов гривен.

Об этом пишет hromadske, ссылаясь на заявление адвоката Натальи Романик, представляющей интересы потерпевшей.

Подробности

Романик заявила, что ее подопечная подает иск о возмещении морального вреда, который она понесла из-за убийства ее матери Ирины Фарион. Речь идет о выплате в размере 15 миллионов гривен.

"Эти средства не вернут мне маму, не вернут Украине сверхмощного деятеля современности Ирину Фарион. Все средства, которые мы получим, будут перенаправлены для нужд Сил безопасности и обороны Украины, в частности для подразделения, где проходил военную службу и погиб мой муж Василий Особа", — объяснила Личность журналистам Новости Live".

В то же время, адвокат подозреваемого Юрий Немировский заявил, что на исследование искового заявления необходимо много времени и сделать это во время заседания невозможно. Потому требует объявить перерыв.

Напомним, сегодня, 13 января, началось новое заседание Шевченковского суда по убийству языковеда Ирины Фарион. Подозреваемый в убийстве уже привезен в суд. Там он обратился к своему отцу, который сейчас находится на фронте и отмечает день рождения.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация