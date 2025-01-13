Дочь Фарион требует компенсацию морального вреда из-за убийства матери: о какой сумме идет речь

Дочь Ирины Фарион, София Личность, требует компенсировать ей моральный ущерб от убийства матери. Речь идет о выплате в размере 15 миллионов гривен.

Об этом пишет hromadske, ссылаясь на заявление адвоката Натальи Романик, представляющей интересы потерпевшей.

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Романик заявила, что ее подопечная подает иск о возмещении морального вреда, который она понесла из-за убийства ее матери Ирины Фарион. Речь идет о выплате в размере 15 миллионов гривен.

"Эти средства не вернут мне маму, не вернут Украине сверхмощного деятеля современности Ирину Фарион. Все средства, которые мы получим, будут перенаправлены для нужд Сил безопасности и обороны Украины, в частности для подразделения, где проходил военную службу и погиб мой муж Василий Особа", — объяснила Личность журналистам Новости Live".

В то же время, адвокат подозреваемого Юрий Немировский заявил, что на исследование искового заявления необходимо много времени и сделать это во время заседания невозможно. Потому требует объявить перерыв.

Напомним, сегодня, 13 января, началось новое заседание Шевченковского суда по убийству языковеда Ирины Фарион. Подозреваемый в убийстве уже привезен в суд. Там он обратился к своему отцу, который сейчас находится на фронте и отмечает день рождения.

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