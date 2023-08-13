Дочь генпрокурора Костина, которая хотела "домой в Монако", поделилась очередными признаниями

Дочь генпрокурора Украины Андрея Костина Анастасия, недавно признавшаяся, что ее "за*бала" заграничная жизнь в "Шотландии-Финляндии", и что она хочет вернуться "домой в Монако" обнародовала сообщение с извинением и объяснением, о чем именно говорилось в ее предварительном признании. Также девушка рассказала историю своей любви.

Об этом шла речь в Instagram дочери генпрокурора Андрея Костина.

Анастасия зимой 2023 познакомилась с журналистом и волонтером из Финляндии по имени Янник Свенссон.

"Это была любовь с первого взгляда, он предложил переехать в Скандинавию к нему, и я согласилась. Так я оказалась здесь, где сейчас есть – в Финляндии", – рассказала Настя.

На видео Анастасии можно увидеть, как в мае 2023 они с любимым въезжают на территорию Украины уже вместе.

"Ни я, ни кто-то из моей семьи не владеет ни одной недвижимостью за пределами Украины и никогда не владел. У нас здесь точно не роскошная или беззаботная жизнь, сейчас вообще не до развлечений", – заверила Костина.

Она рассказала, что "волонтерит, работает и участвует в разных проектах в пользу Украины", чем редко делится в соцсетях.

"Теперь хочу сказать по поводу своих недавних высказываний в Instagram. Во-первых, я сожалею, что позволила себе эмоциональные, незрелые высказывания еще и с бранными словами. Понимаю, что война – все воспринимается иначе и очень остро. Но сделанного, к сожалению, не вернешь", – написала Анастасия.

По словам Костиной, ее слова о Монако были шуткой. Он, как допустила девушка, возможно рассмешил бы несколько друзей, но для людей, впервые видящих ее стал неприемлемым.

"Хочу сказать, даже малейший поступок каждого из нас может оказать большое влияние. Поэтому давайте делать и поощрять других делать мир хоть немного лучше сегодня. Даже просто улыбкой. Слава Украине!", — подытожила она.

Напомним, Анастасия Костина ранее работала помощницей коллеги своего отца, депутата Андрея Задорожного и получала 26 тысяч гривен в месяц.

Отметим, что Костина окончила Одесскую юридическую академию, а в своей должности занималась вопросами экологии, выезжая на места экологического бедствия и информируя о них своего шефа.

Отец Анастасия Андрей Костин был назначен на должность генпрокурора 27 июля 2022 года.

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