Дочь Гринкевича впервые отреагировала на коррупционный скандал вокруг семьи – фото

Ольга Гринкевич заявила, что уголовное дело против ее семьи – "ложь и манипуляции".

Ольга Гринкевич – дочь скандального львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – нарушила молчание и впервые прокомментировала ситуацию вокруг своей семьи и отреагировала на недавнее задержание своего брата – Романа Гринкевича.

Об этом Ольга Гринкевич рассказала в Instagram Stories.

Ольга обнародовала Stories после того, как 22 января ее брат – Роман Гринкевич – был задержан в Одессе. Она написала о "неэтических" действиях правоохранительных органов из-за опубликованных фотографий брата.

Ольга заявила, что СМИ распространяют "ложь и манипуляции" о коррупционном скандале, в котором замешан бизнес семьи Гринкевичей.

"Сначала "украли" без предоплаты. Теперь "пересекал границу" на кровати в тапочках. Я очень надеюсь, что люди начали понимать масштаб абсурда! Начали понимать то, как замыливают глаза! Как общество используют против людей, на стороне которых правда! Правда, которую, к сожалению, игнорируют наши "объективные" СМИ. Я оставлю за скобками вопрос этики "правоохранителей" относительно опубликованных фото. Слава Богу, что окончательное решение будет за судом, который будет опираться на факты, а не на ложь и манипуляцию СМИ. Остается только ждать правосудия", — заявила Ольга.

Сообщения Ольги Гринкевич/Фото: Instagram Stories

Сообщения Ольги Гринкевич/Фото: Instagram Stories

Сообщения Ольги Гринкевич/Фото: Instagram Stories

Она также передала "поздравления" людям, желающим ее семье зла и заверила, что "время все расставит на свои места".

Сообщения Ольги Гринкевич/Фото: Instagram Stories

Напомним, Печерский районный суд Киева 22 января избрал меру пресечения Роману Гринкевичу – суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и отправил его под стражу до 17 марта с возможностью внесения залога в 500 млн гривен.

Роман Гринкевич – пятый подозреваемый в участии в преступной группировке и мошенничестве, совершенном в условиях военного положения в особо крупных размерах.

Львовского бизнесмена Игоря Гринкевича (отца Романа Гринкевича) задержали за попытку дать взятку в $500 тысяч одному из руководителей ДБР. Он находится под стражей с конца декабря 2023 года.

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