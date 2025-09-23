Дочь Ирины Фарион рассказала об угрозах от "секты Зинченко": что известно

София Личность / © ТСН

Реклама

Дочь Ирины Фарион София Лицо сообщило, что ей поступают угрозы от поклонников подозреваемого в убийстве ее матери.

Об этом сообщает «Мы-Украина».

София Особа отметила, что ее мама систематически получала угрозы, но должной реакции на них не последовало. Сейчас, по ее словам, схожая ситуация сложилась и с ней.

Реклама

«Также и я получаю угрозы от поклонников секты Зинченко. Эти угрозы происходят в социальных сетях. Обвиняют меня в том, что я убивала маму, чтобы я сдохла. Ну и угрожают тоже моим детям», — заявила София Личность.

Она призвала Службу безопасности Украины обратить внимание на эти угрозы. Судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион продолжится в среду, 24 сентября, в 10:30.

Напомним, Ирина Фарион была убита 19 июля 2024 года во Львове выстрелами из пистолета. Медики боролись за жизнь языковеда в больнице, но, к сожалению, она скончалась.

Дочь убитого языковеда Ирины Фарион — София Личность — заявила, что ее мама всесторонне поддерживала украинскую армию. Женщина также раскрыла детали помощи для ВСУ со стороны Фарион.

Реклама

А 22 августа во время очередного судебного заседания по делу об убийстве Фарион включили аудиозапись разговора подозреваемого Вячеслава Зинченко с сокамерником. В разговоре подозреваемый признал, что убил Фарион и причиной назвал личную неприязнь. Правда, уже на судебном заседании Зинченко утверждал, что его заявление прозвучало под давлением.