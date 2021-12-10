"Дочь мертвая лежала на дороге, а водитель смеялся мне в лицо": суд выпустил мужчину, который сбил девочку под Киевом

"Дочь мертвая лежала на дороге, а водитель смеялся мне в лицо": суд выпустил мужчину, который сбил девочку под Киевом

Суд выпустил на свободу водителя, сбившего насмерть 13-летнюю Аню Шевчук.

Полтавский апелляционный суд выпустил на свободу водителя Станислава Сторожика, который 3 года назад в Киево-Святошинском районе сбил насмерть 13-летнюю Аню Шевчук. В течение длительного времени семья девочки добивалась для мужчины справедливого наказания, а сейчас дело получило такой поворот.

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Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Погибла на глазах старшая сестра

Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 июня 2017 в селе Тарасовка под Киевом. Сестры Аня и Елена Шевчук с велосипедом переходили перекресток, когда младшую сестру сбило авто. Ребенок отлетел на несколько метров.

"Я подбежала к Ане и начала проверять пульс, она истекала кровью... Водитель остановился в 50-80 метрах ", — вспоминает сестра погибшей Елена.

За рулем ВАЗа находился 47-летний Станислав Сторожик. По словам очевидцев, после столкновения он вел себя неадекватно, кричал на людей и бросался на маму школьницы, прибежавшей на место ДТП со словами: "Уйди, дура!"

"Когда мой мертвый ребенок лежал на дороге, а Сторожик сидел и смеялся мне в лицо, я ему пообещала, что обязательно добьюсь наказания", – рассказала мама погибшей Людмила Шевчук.

Свидетельства сестры переписывали 7 раз

Семье погибшей Ане понадобилось три года, чтобы добиться справедливого наказания для водителя. По словам родных девочки, 2 месяца следователь не признавал потерпевшей мать погибшего ребенка, а показания старшей сестры переписывались 7 раз.

По словам адвоката семьи Анны Чернецкой, в ходе следствия было допущено немало ошибок.

" Кое-как сделано схему ДТП. Не было даже отражено место россыпи стекла из фары Сторожика, ведь оно свидетельствует о месте столкновения. У водителя не был взят анализ наркотических веществ, хотя инструкция четко говорит, что нужно было исследовать состояние алкогольного, наркотического или психотропного опьянения", – рассказывает адвокат.

Поэтому не было доказано, что водитель на момент ДТП находился в состоянии опьянения. По словам свидетелей, он вел себя неадекватно.

Родные девочки и защитник уверены, что дело хотели замять и выдать все так, будто девочка сама бросилась под машину. В суде Сторожик вел себя уверенно, угрожал защитнице и семье погибшей.

"Мы пережили три года ада. Не знаю, откуда брались силы все это перенести. Наверное, мне помогали сверху – Господь и моя Анечка. Были моменты полного отчаяния и казалось, что нет выхода, но тут же появлялись люди, помогавшие не потерять веру в справедливость. Чужие люди стали родными", – говорит мать.

В Киевском апелляционном суде 2 июля 2020 года Сторожика приговорили к 8 годам лишения свободы. Следствием было доказано, что мужчина ездил на неисправном автомобиле с тормозами, которые почти не работали, а водитель об этом знал. Также Сторожик превысил скорость.

Во время заседания суда водитель улыбался и фотографировал мать девочки, а фотографии кому-то отсылал. Когда ему дали последнее слово, он возмутился: "Я не могу понять, за что мне впаяли восемь лет? Мне уже три года нервы портят!"

После приговора мужчина находился на свободе и жил в Глевахе Киевской области, пока это не заметили журналисты и не распространили эту информацию. После этого Сторожика наконец-то задержали и отправили в колонию.

Провел за решеткой чуть больше года – вместо восьми

Сидя в колонии, водитель обратился с ходатайством, чтобы его перевели в Крюковскую исправительную колонию (Полтавская область). Там подал ходатайство об амнистии в Полтавский апелляционный суд.

8 декабря суд решил выпустить Сторожика на свободу. Семья девочки считает, что все это произошло из-за "договоренности".

"Суд долгое время рассматривал ходатайство по применению амнистии, год мы ездили на суды в Полтаву. В настоящее время Сторожик еще проходил по делу по ч.1 ст. 263 УК (незаконное хранение оружия) – у него нашли гранату. Однако это дело закрыли по формальным причинам – пропустили сроки, дело с обвинительным актом было несвоевременно передано в суд. И 1 декабря решением Киевского апелляционного суда оно было закрыто. Сразу после этого очень быстро было назначено заседание в Полтаве – на 8 декабря", – сообщила адвокат Наталья Ульянова.

По словам адвоката, в суде доводы потерпевших не слушали, а сам водитель своей вины не признал и постоянно оскорблял семью Шевчуков.

"Создается впечатление, что решение суда уже было готово, все происходило очень быстро. Несмотря ни на доводы потерпевших, ни на доводы прокурора, суд решил выпустить фактически такого негодяя по Закону об амнистии 2016 года", – сообщила Ульянова.

Родные погибшей девочки решением суда шокированы и сейчас убедились, что правосудия в Украине нет.

Определение Полтавского апелляционного суда об амнистии Сторожику не подлежит обжалованию. Водитель, который насмерть сбил ребенка, провел за решеткой чуть больше года – вместо восьми. С момента ДТП он не выплатил моральный ущерб потерпевшим, но самое главное – в совершенном не покаялся и прощения у родных Ани не просил.

Напомним, что в Киеве девушку на "зебре" на скорости снес автомобиль. Момент попал на камеры слежения.

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