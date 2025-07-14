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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Дочь попа УПЦ МП установила камеру под куполом храма, чтобы следить за ВСУ для россиян

СБУ установила трех злоумышленников, которые передавали оккупантам координаты Сил обороны, воюющих на Покровском направлении.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
СБУ разоблачила трех агентов РФ

СБУ разоблачила трех агентов РФ / © Freepik

В Донецкой области 22-летняя дочь настоятеля храма УПЦ (МП) отслеживала для оккупантов маршруты движения украинских войск.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Инцидент произошел в Покровском Донецкой области (СБУ не уточняет, о каком конкретно населенном пункте идет речь. Скорее всего, о Покровском Бахмутского района).

22-летняя дочь попа УПЦ (МП) установила видеокамеру под куполом храма, где работал ее отец, чтобы шпионить за Силами обороны. Она получила 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Также СБУ разоблачила 43-летнего жителя города Украинск, работавшего на местной станции Укрзализныци, где по заказу ФСБ шпионил за эшелонами Сил обороны.

Россияне поручили заложить взрывчатку под железнодорожный путь, чтобы «перерезать» транспортную логистику ВСУ в направлении передовой. Однако злоумышленника разоблачили и задержали на этапе подготовки диверсии в мае 2023 года.

Еще один злоумышленник — 34-летний работник Укрзализныци из города Родинское, который передавал в ФСБ локацию мостов, по которым движутся колонны ВСУ на восточный фронт.

Эти двое, как и дочь попа УПЦ МП, также получили 15 лет заключения.

Ранее в СБУ сообщили, скольких священников УПЦ МП разоблачили на госизмене.

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