Дочь самой старшей матери Украины хочет попробовать нормальной жизни

Девочка готовит речь для суда, в которой будет просить мать отпустить ее.

Дочь самой старшей матери Украины хочет попробовать нормальную жизнь.

Об этом 12-летняя Анна Подвербная написала в Instagram 3 июня.

Девочка спросила своих подписчиков, знают ли они, когда состоится суд, который решит ее судьбу: останется ли она с матерью или будет жить отдельно.

"Скажите мне, пожалуйста, кто-нибудь, что с судом, а то кажется, что дело стоит. Мне хочется попробовать той нормальной жизни, и больше никогда не возвращаться к той, которую даже нормальной жизнью не назовешь", — написала девочка.

Тем временем Анна готовит речь для суда, в которой будет просить мать отпустить ее. Девочка сформировала свою достаточно жесткую позицию по отношению к матери – 78-летней Валентине Подвербной. Если суд решит спросить мнение ребенка о том, хочет ли он остаться со своей мамой, Анна-Мария намерена ответить.

"Я общался сегодня с девочкой. В суде она планирует обратиться к матери со словами: "Отпусти меня. Просто отпусти", – сообщил ТСН.ua Дмитрий Блауш, который в течение нескольких недель вместе с неравнодушными украинцами помогает этому ребенку и, посещая его, контролирует ситуацию.

Если суд поддержит Анну-Марию, ребенка устроят в патронатную семью или выберут другую форму воспитания.

"Ее "рецепт" счастья – жить отдельно от мамы, но она не против общения с матерью", – говорит Блауш, добавив, что Подвербная-старшая приходит к дочери, пока она находится в больнице.

Что предшествовало

Как сообщалось ранее, в конце апреля дочь Валентины Подвербной – 12-летняя Анна-Мария опубликовала в соцсетях сообщение, в котором утверждала, что ее мать якобы наносит ей телесные повреждения, оскорбляет из-за врожденного косоглазия и хочет довести до самоубийства.

На сообщение девочки отреагировали сотни украинцев, среди которых были и соседи этой семьи, и городские власти, и полицейские. В квартиру, где проживает 78-летняя Подвербная со своей дочерью, срочно приехали полицейские, представители соцслужб, психологи и врачи. В результате ребенок заявил правоохранителям, что дает согласие на то, чтобы уехать из квартиры своей матери. Сейчас девочка находится в областной детской больнице.

Во время судебного заседания мать сообщила, что навещает дочь в больнице каждый день, иногда дважды в день.

Напомним, черниговчанка Валентина Подвербная стала матерью в возрасте 65 лет. В феврале 2011, благодаря процедуре искусственного оплодотворения, она родила дочь Анну. Сначала женщина была не против общаться с прессой, позже стала избегать любых комментариев.

Месяц назад, 25 апреля, исполком Черниговского городского совета принял решение срочно отобрать ребенка у Подвербной. Причиной стало сообщение девочки в социальной сети, где она жаловалась, что мать над ней издевается физически и психологически. Девочку отправили в детскую больницу на обследование. Побоев или серьезных физических расстройств у нее не обнаружили.

Напомним, самая старшая мать Украины Подвербная впервые прокомментировала обвинение 12-летней дочери.

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