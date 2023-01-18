Дочери нет и года: в авиакатастрофе в Броварах погиб 34-летний фотограф МВД (фото)

В авиакатастрофе в Броварах на Киевщине погиб фотограф Министерства внутренних дел Николай Анацкий. В минувшую субботу, 14 января, мужчине исполнилось 34 года.

Об этом сообщила заместитель директора коммуникаций МВД Виктория Навроцкая.

У погибшего остались жена Виктория и дочь, которой еще нет и года.

Николай Анацкий/Фото с Facebook

Николай Анацкий/Фото с Facebook

Николай родился и вырос в Донецкой области, в Бахмуте. Офицер Национальной гвардии Украины служил в батальоне "Донбасс". Затем перевелся в ряды батальона имени Кульчицкого, рассказала подруга погибшего.

"Мы работали вместе 4 года. Четкий, профессиональный, вы неоднократно видели его работы в фотоотчетах МВД. Настоящий офицер, друг. Мы познакомились случайно (или не случайно) на День Национальной полиции. Отлично это помню. Это была профессиональная любовь с первого взгляда. Сколько мы вместе наездили и нанимали. Всегда было так легко! Это так не справедливо! Нет слов", — написала Навроцкая.

Николай Анацкий с женой/Фото с Facebook

Напомним, вертолет ГСЧС утром 18 января отправился на Харьковщину, но по неизвестным причинам упал в городе Бровары Киевской области. На борту находились девять человек, все они погибли. Всего известно о 17 жертвах, среди них есть дети. ТСН.ua собрал все, что известно о трагедии.

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